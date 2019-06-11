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台氣象專家參加世界氣象大會遭取消資格　賴清德聲援彭啟明

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▲賴清德、彭啟明。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德、彭啟明。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣氣象專家彭啟明原獲邀以觀察員身分，參與聯合國世界氣象大會，不過突然被告知不是聯合國會員代表，無法參加會議。對此，前行政院長賴清德11日雖然仍在跑初選行程，還是不忘聲援彭啟明，他強調，一定要極力爭取台灣參與國際的任何機會。

賴清德表示，從他擔任台南市長時，曾多次就教彭啟明博士對氣候變遷，都市如何因應，在他擔任行政院長時，曾頒獎給彭啟明台灣傑出資訊人才獎，「原來他不僅有氣象領域，對開放資料、防災領域有很深的投入，推過許多國際合作」。

賴清德說，「以我對他的了解，他是我們台灣的公共財，能夠帶領年輕人和國際接軌，我所知他並不參與政治運作，對岸這樣打壓一個專業人士，非常不恰當，因此第一時間，我聽到這消息，立即鼓勵他，希望他不要氣餒」。

賴清德指出，和彭博士這次參與的 WMO 世界氣象組織一樣，自己在1999年加入「推動台灣加入WHO遊說團」，共七度出訪包含歐盟、韓國與日本在內的22國，替台灣發聲、爭取支持。他說，「我從未放棄以『台灣』名義成為世界衛生組織一員的目標，持續向國內外各界進行遊說，凝聚全球與台灣理念相近國家的力量」。

賴清德強調，台灣擁有高度的醫療衛生專業，絕對有能力增強全球防疫與醫療防護網。讓台灣加入WHO，不僅保障所有民眾的健康，台灣長年在健康醫療與傳染病防治的努力，也能讓台灣在全球衛生議題中做出重要的貢獻。

針對極端氣候，賴清德提及，台灣也有豐富的預報颱風、極端暴雨經驗，也絕對有能力提供全球極端天災的因應，讓台灣加入WMO 可以讓台灣與世界同步在氣象科技的進展，也讓台灣的面對氣候變遷下的極端災害中，做出特殊貢獻。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,氣象,極端氣候,彭啟明,爆雨

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