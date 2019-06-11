蔡英文面對致災豪雨下鄉督導排水、農業　賴清德掃街拚初選

▲總統蔡英文。（圖／記者楊熾興攝）



記者陶本和／台北報導

受滯留鋒面徘徊及西南氣流影響，經濟部水利署11日發佈全台五大警戒縣市。面對致災性豪雨，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌動起來，分別下鄉督導排水、關心農業狀況；至於前行政院長賴清德則是繼續車隊掃街拚總統黨內初選。

面對豪雨可能帶來的衝擊，蘇貞昌在10日下午就要求行政院災害防救辦公室邀集內政部、經濟部、交通部、農委會及國家災害防救科技中心等相關部會，召開情資研判會議，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防災人員做好準備工作。

在蔡英文方面，原本規劃前往高雄視導陸軍砲兵第43指揮部暨裝甲第564旅，但為了讓國軍可以預置防救災的準備，最後臨時取消行程；同時也新增「觀音區樹林里自主防災社區」、「視察南崁印象大橋河川整治成果」，督導排水等相關工作。

此外，蔡英文下午也臨時新增行程，準備視察「柴林腳抽水站預定地」、「中埔公館滯洪池」；而蘇貞昌下午也新增行程，視察秋行軍蟲緊急防疫辦理情形，以及苗栗縣通霄鎮石虎棲地保育現況。

總統幕僚表示，因為鋒面來臨，擔心因為氣候變遷造成的強降雨會帶來水患、衝擊農業，總統這幾天高度關注氣候狀況。這波鋒面夾帶相當雨量，總統更調整行程。親自到桃園、嘉義等地了解排水、農業狀況。

至於賴清德方面，由於適逢10日至14日總統黨內初選民調期間，他則繼續走選舉行程，上午在 新竹天公壇參拜，車隊隨後前往新北市鶯歌，行程預計在下午4點前，由光復橋進入台北市，市區車隊掃街遊行將由市議員周威佑、 資深媒體人簡余晏、市議員高嘉瑜陪同掃街。

▼賴清德從新竹出發，續拚掃街。（圖／翻攝賴清德臉書直播應片）

