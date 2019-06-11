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蔡英文肯定南崁溪整治　中央與地方攜手完成優質環境

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記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統11日上午視察桃園南崁溪整治與防汛工程進度，蔡英文表示，南崁溪整治與南崁大橋是中央與市府攜手合作成果，未來一定要讓南崁溪沿線流域居民不要擔心淹水問題，讓居民有更優質居住環境，中央也會挹注前瞻基礎建設經費，讓居民能安居樂業。

▲蔡英文總統11日上午視察桃園南崁溪整治情況，聽取水務局簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統11日上午視察桃園南崁溪整治情況，聽取水務局簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統11日上午視察桃園南崁溪整治成效。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統11日上午視察桃園南崁溪整治成效。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文上午在市長鄭文燦、經濟部長沈榮津等人陪同下視察桃園市蘆竹區南崁溪防汛工程成果，首先聽取水務局有關南崁溪整治簡報，投入約204億元的水利建設經費，包括污水下水道工程194億元，除可有效改善水質外，河川防洪與水域環境空間的營造、護岸整建、五座橋梁新建和水汴頭的環境營造等工程等，這些多數是中央前瞻計畫經費補助重點。

▲桃園南崁溪經市府與水利署整治後成果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園南崁溪經市府與水利署整治後成果。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，南崁溪經過全流域整治，包括上游舊路坑溪的低衝擊開發(LID)示範區，透過河階設計階段讓河岸更安全；中游辦理河岸整治計畫，包括河岸拓寬及浚深等工程；下游水環境營造及印象地標等橋梁及自行車道串連；配合南崁溪流域的水質淨化，包括北區水資源中心及污水下水道建置與3座礫間設施，打造南崁溪成為環境教育的亮點場所。

▲蔡英文總統視察桃園南崁溪整治，肯定市府與水利署攜手合作成果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統視察桃園南崁溪整治，肯定市府與水利署攜手合作成果。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文表示，南崁大橋是水利署與市府合作的成果，顯示鄭市長就任以後，致力於全流域整治，中央與地方攜手合作改善水患、景觀，讓沿線居民生活更安全，不用擔心淹水問題，變成優質居住環境，中央會持續挹注前瞻基礎建設，讓沿線居民都能夠安居樂業。

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關鍵字：蔡英文,南崁溪整治,前瞻基礎經費

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