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社會 社會焦點 保障人權

志工「藤條＆水管」毆打身障男　他罹敗血症…家長驚覺怒告

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▲桃園市莊姓志工遭指控以藤條與水管鞭打身障學員挨告。（示意圖／視覺中國）

▲桃園市莊姓志工遭指控以藤條與水管鞭打身障學員挨告。（示意圖／視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市希伯崙全人關懷協會擔任志工的莊姓男子，於去年6月間以藤條、水管鞭打極重度身障黃姓學員，造成黃臀部傷痕累累感染敗血症且高燒不退，黃的家長發現後提告，莊男在檢警偵訊時坦承曾以藤條、水管「管教」黃姓學員，桃檢11日偵結依傷害罪嫌將莊男提起公訴。

檢警調查，32歲的莊姓男子在位於楊梅區的協會擔任志工，去年6月黃將罹患身障的兒子送到協會，莊負責照顧與生活輔導等工作，莊卻認為黃姓學員行為難以控制，竟以藤條、水管鞭打黃的屁股作為管教方式，導致黃臀部嚴重瘀血紅腫，後來因傷勢嚴重，雙側臀部表皮組織壞死，甚至因沙門氏桿菌引發敗血症，導致高燒不退住院。

黃姓學員父親直到去年7月8日察覺有異，發現兒子屁股傷勢嚴重，詢問才知道莊男以藤條、水管鞭打兒子，造成兒子傷痕累累憤而提起傷害告訴。

檢警查出，莊當時回復黃姓學員父親詢問有關兒子傷勢如何造成？莊男坦承以藤條、水管鞭打臀部作為管教方式，還提出對話錄音佐證，另提出黃的醫院驗傷報告、身障手冊佐證；桃檢認為，莊男基於管教卻往屁股鞭打，非朝致命部位攻擊，黃姓學員雖罹患敗血症，主觀上應無使被害人重傷之犯意，非達不能醫治程度，偵結依傷害罪嫌提起公訴。

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關鍵字：志工,藤條水管,不當管教,皮膚壞死,傷害

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