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黑膠圖書館招募「洗黑」志工　即日起開放報名

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▲ 黑膠圖書館招募「洗黑」志工 即日起開放報名。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 黑膠圖書館招募「洗黑」志工，即日起開放報名。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

你是黑膠迷嗎？你想踏入黑膠世界嗎？以黑膠音樂為主題打造的三重南區分館招募黑膠音樂志工。於2018年10月底重新啟用的三重南區分館，設置有「黑膠視聽體驗空間」，收藏近8000張黑膠唱片，讓民眾可以免費接觸復古又新潮的黑膠音樂，即日起開放報名至6月25日為止。

新北市立圖書館表示，三重南區分館收藏的黑膠唱片，大多為99年資深音樂廣播人許誠先生家人捐贈，其中許多經典老唱片都已經絕版。要維持黑膠優美的音色，享受最美好的聆聽感受，適時的清洗黑膠唱片是很重要的，若沒有定期清洗，經過唱針轉唱後，灰塵霉點在黑膠溝軌裡造成擠壓，導致音軌受損。

三重南區分館因此特別招募50名「黑膠文化志工」熱情招募中！服務內容包括黑膠唱片清洗、保養；黑膠音樂播放；以及協助黑膠展覽等相關活動，歡迎熱愛音樂、對黑膠唱片有興趣，想參與黑膠分享與推廣的朋友，一起進入黑膠的世界！

圖書館同時規劃黑膠相關培訓課程，內容包括「留聲機與黑膠唱片進化史」、「黑膠唱片基本常識與保養」、與「黑膠唱片的經營管理與應用」等，帶大家認識、保養黑膠唱片，以及介紹黑膠唱片音樂的背景及賞析，歡迎對黑膠有興趣的民眾，一起加入「黑膠文化志工」的行列。報名請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2981-4887。

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關鍵字：新北,圖書館,黑膠唱片,志工

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