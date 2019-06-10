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中山高桃園段1死8傷大車禍！　國光號撞拖板車　南下狂塞10公里

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記者沈繼昌／桃園報導

國道中山高速公路南下桃園路段10日下午發生重大車禍，一輛國光客運追撞前方拖板車與大貨車，造成5男4女受到輕重傷，其中國光號李姓司機卡在車頭，被救出後已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，其餘4男4女分別受到輕重傷，這起重大意外事故造成後方圍堵至林口路段，綿延十餘公里，肇事原因正由警方調查中。

▲中山高速公路桃園中壢段10日下午發生重大車禍，救護人員在現場搶救傷患。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中山高速公路桃園中壢段10日下午發生重大車禍，救護人員在現場搶救傷患。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，10日下午14時43分，中山高南下51.4公里處，剛過了蘆竹區南崁交流道路段，國光客運撞上前方拖板車與大貨車，事故發生後占用內、中、外3線車道，僅剩內側輔助車道與外側路肩勉強通行，包括客運李姓司機、乘客與大貨車、拖板車司機共5男4女受傷。

▲中山高速公路桃園中壢段10日發生重大車禍，國光客運追撞前方大貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中山高速公路桃園中壢段10日發生重大車禍，國光客運追撞前方大貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國光客運因撞擊力道強勁，李姓司機被卡在扭曲變形車頭，李男於下午3點37分脫困，救出後已無呼吸心跳，送往衛福部桃園醫院急救，於下午4時35分宣告不治，其餘傷者則分送各醫院救治。

▲中山高速公路桃園中壢段10日發生重大車禍，國光客運追撞前方拖板車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中山高速公路桃園中壢段10日發生重大車禍，國光客運追撞前方大貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，受傷名單與傷勢如下：
(1)79歲尤姓女性，由中路92送桃園醫院，額頭腫脹，意識清楚。
(2)64歲林姓女性，由中路92送桃園醫院，額頭腫脹，意識清楚。
(3)39歲吳姓印尼籍女性，由中路92送桃園醫院，嘴唇3公分撕裂傷，意識清楚。
(4)58歲謝姓男性，由蘆竹93送桃園醫院，左大腿疑似骨折，意識清楚。
(5)70歲鍾姓男性，由桃園93送聯新醫院，右膝疼痛，意識清楚。
(6)71歲宋姓女性，由桃園93送聯新醫院，左手、額頭及頸部疼痛，意識清楚。
(7)75歲曾姓男性，由蘆竹92送桃園醫院，頭暈、右手臂疼痛，無明顯外傷，意識清楚。
(8)76歲吳姓男性，由蘆竹92送桃園醫院，頭暈、右手臂疼痛，無明顯外傷，意識清楚。

至於肇事原因仍由國道警察處理中。

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中山高大車禍！國光客運插入拖板車1死8傷…桃園段南下大塞車

關鍵字：中山高,桃園路段,客運撞拖板車,1死8傷

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