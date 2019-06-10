LINE一張燒炭照就失聯...　他反鎖浴室尋短　警破門救出

▲桃園市江姓男子疑因感情因素，9日晚間在住家廁所燒炭尋短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子疑因感情因素，9日晚間向陳姓女性友人傳遞燒炭畫面後即失去聯繫，八德警分局接獲報案火速趕往民宅，發現江把自己反鎖在廁所燒炭企圖尋短，員警破門而入後發現江已奄奄一息失去意識，救護人員急救後確認江已恢復意識知覺才離開，家屬對於員警及時救援挽回江男性命感謝再三。

八德分局八德派出所9日晚間18時許接獲陳姓女子報案指稱，36歲江姓男子以LINE傳給她一張燒炭照片後失去聯繫，警員廖奕斌與江政勳立即趕往八德區興豐路民宅，會同里長趕往民宅救援。

員警會里長、陳姓女子在民宅外大聲呼喊，試圖引起屋內家人注意，江姓男子弟弟協助開門後告知江有意尋短，陪同進入屋內找尋江男尋短處，結果在3樓廁所發現被反鎖，敲門也無回應，員警破門而入時發現江男已昏倒無意識，旁邊還有一盆正在燃燒的炭火，立即打開門窗並熄滅炭火。

▲桃園市江姓男子9日晚間在八德區住家廁所反鎖企圖燒炭尋短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員趕抵後急救讓江逐漸恢復意識，員警詢問為何尋短？江不願多回答，至於是否需要立即就醫，江也表示不需要，員警見其恢復正常才離去，但家屬對於員警及時趕來救援，救回江男性命感謝不已。

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