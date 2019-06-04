愛滋男嫌床位不佳竟將老翁拉下床！老翁慘摔中風後身亡





▲男子僅因床位不佳，竟將鄰床老翁拉下床，老翁慘摔中風。此為示意圖，與當事人無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子亦捷（化名），2016年因病住院，在醫院中確診為愛滋病。男子大受打擊，竟嫌床位不佳，凌晨將隔壁床熟睡中的80多歲顧姓老翁拉下床，老翁後腦重擊地面，隔天診斷為中風，3個月後死亡。檢方依重傷害致死罪起訴男子，一審僅認定傷害罪，判刑7月，案經上訴，二審仍認定他犯傷害罪，判刑7月。可上訴。

判決指出，男子在2016年2月13日住進台北市振興醫院，但在醫院中檢查出確實罹患愛滋病，隨後又診斷出肺炎，男子被轉進附近的台北榮民總醫院肺炎病房。但同年月15日凌晨4點，病房中突然傳出重物落地的巨響，值班護理師趕緊衝進病房查看，赫然發現病房中80多歲的顧姓老翁被男子從床上拉下，男子的手還抓著老翁的身體。

護理師趕緊將失去意識的老翁送到急診，並質問男子為何拉人？男子回說床位不佳，燈光太暗，想要換病床。老翁送進急診隔天就經過核磁共振掃描，發現右大腦動脈阻塞性中風、左半身癱瘓，喪失語言、進食及咀嚼能力；因此原本罹患的肺炎也難以治療，最後因癱瘓、引發褥瘡，併發敗血症，3個月後身亡。家屬不滿，提出告訴，檢方依傷害罪提起公訴，後當庭變更為重傷害致死罪起訴。

一審法院審理期間，男子否認犯案，辯稱住院後就出現幻覺，所以都躺在病床上用棉被蓋住自己，不知道隔壁床是誰；後來他就失去知覺，醒來時雙手就被綁在床上，完全不記得拉老翁下床。但一審法院根據護理師的供詞，以及男子的護理報告紀錄，他雙眼可以正常張開，語言交談沒有問題，意識評估滿分，認定男子確實傷害老翁。但無法證明此次被拉下床就是造成老翁死亡原因，因此僅以傷害罪，將男子判刑7月。

案經上訴，高等法院4日宣判，仍認定男子僅犯傷害罪。高院委請台大醫院做鑑定報告，認為老翁死因應為心血管疾病引發的中風，不見得完全是因為重摔造成中風。另外高院也傳喚老翁在榮總的主治醫師，醫師雖認為不能百分之百排除重摔外傷造成中風，但較有可能的中風原因，還是老翁原本的三高、心血管疾病、動脈硬化、心房顫動等病狀，他也贊同台大的鑑定結果。高院最後駁回上訴，仍將男子判刑7月。可上訴。

