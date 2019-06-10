彼特幣買大麻種子租屋處變農場　每月電費上萬+刺鼻味栽了

▲桃園市呂姓男子以彼特幣上網購買大麻種子在租屋處種大麻遭查辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子於去年3月間向國外網站以彼特幣購買大麻種子，在桃園市租屋處充當大麻農場，所有栽種技術都自網站上學習，因電費暴增至每月上萬元，且大麻製作過程發出刺鼻異味遭檢舉，警方去年9月持地院核發搜索票一舉查獲8棵大麻成株、乾燥大麻花等證物，呂在偵訊時辯稱栽種大麻要自己施用沒有販賣，桃檢10日偵結依製造二級毒品罪嫌提起公訴。

檢警調查，35歲呂姓男子於去年3、4月間，以手機連上國外販賣大麻種子網站，以虛擬貨幣比特幣付款，以每顆200-300元價格訂購大麻種子輸入台灣，再上網學習栽種技巧，在桃園區租屋處打造適合大麻栽種農場，舉凡專業器皿、恆溫溼度等控制、適時排放二氧化碳促進生長等過程，均按照大麻栽種步驟進行。

直到大麻開花，再以剪刀、篩葉機摘取，以冷氣等烘乾設備加速乾燥，最後製成菸草放進罐子保存，因栽植與乾燥過程耗費大量燈光、冷氣，電費暴增至每月上萬元，因住處飄散刺鼻異味遭檢舉，警政署刑事局會同桃園警方埋伏3個多月蒐證，去年9月11日持搜索票搜查，當場查獲大麻花、種子、乾燥大麻與大麻菸草634.74公克等證物。

桃檢偵訊時，呂坦承上網購買大麻種子與栽種事實，辯稱有抽大麻習慣，但因市價昂貴才想自己進口種植與吸食，堅稱沒有販賣意圖，桃檢依扣得證物，偵結依毒品危害防制條例製造第二級毒品罪嫌提起公訴。

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