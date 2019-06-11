別人家的班主任！高考後「包下最好的網咖」...帶同學玩通宵

▲網咖中的同學們。（圖／翻攝自梨視頻、中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸高考9日落幕，山西朔城區一中的高三班主任當晚，就帶著全班學生到網咖通宵打遊戲，花費了3000多元人民幣（約新台幣1.4萬元）。該名老師叫做蘭會雲，他表示，高一時曾承諾，只要學生三年不去網咖，高考完就包場請大家去玩通宵，「現在算兌現承諾了。」大批網友為蘭老師的舉動按讚，大呼「別人家的班主任太棒了！」

從影片可以看到，高三班的同學都坐在網咖中，不少男生在玩LOL、吃雞，女生則在看劇，他們看到鏡頭時紛紛比起「YA~」。蘭老師說，「我覺得用這種方式告別高中也挺好的。」

此次網吧聚會源於3年前蘭會雲對學生的承諾。蘭老師表示，2016年我剛帶633班時，班級整體成績比較差，尤其男生喜歡上網，「我當時就說，只要答應我這3年不逃課去網咖，高考完你們選最好的店，我去包場給你們玩。」

▲蘭老師和同學們拍畢業照。（圖／翻攝自梨視頻、中新社）

據《中新社》報導，蘭班主任經常會組織學生進行活動，12日還會帶畢業生們從學校出發，一路騎行到上海。633班一位同學說，「蘭老師比較活潑，積極陽光，平時對我們特別好，帶我們看電影，參加各種活動，和他在一塊就感覺心裡舒服。在教學中，也會經常與學生談心，比如學習狀態不好時，就會鼓勵我們，説明我們把狀態恢復過來。」

蘭老師的暖心舉動在微博引起2.2億閱讀，直衝熱搜榜第一。網友們紛紛點讚說，「別人家的班主任 班主任太棒了」、「這樣的班主任值得尊敬和懷念❤」、「如果是我我組織學生包場看五月天演唱會……電影」。

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