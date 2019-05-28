謝亞軒開租賃車競速撞死3人　租車的友人也挨告...檢方不起訴

▲謝亞軒無照飆車撞死3人，目前正由法院審理中。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

記者劉昌松／台北報導

男子謝亞軒2018年10月11日，無照駕駛租來的車子，在台北市南京東路上競速飆車，失控撞死3人，謝駕駛的車子全毀，租車公司控告出名租車的趙姓男子涉嫌毀棄損壞罪，不過台北地檢署調查後，以趙幫朋友租車，不知朋友又借給謝去尬車，無犯罪故意理由，28日處分不起訴；至於謝被控過失致死罪，正由法院審理中。

2018年10月11日傍晚，因酒駕遭吊照的謝亞軒開著黑色豐田轎車，與黃佑呈所駕駛的白色轎車，從台北市「小巨蛋」旁健康路一路狂飆，右轉南京東路四段時，謝疑為閃避安全島、水漥，急速90度右轉，車子失控衝進騎樓，當場撞死大樓保全及一對資源回收夫妻共3人。

▲趙男租來的車子被謝亞軒競速撞毀。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

警方調查，謝、黃2人所開的車，分別由趙姓、呂姓男子，各以每月3萬4千元向租車公司租來，隔月，檢察官將謝、黃分別依妨害公眾往來致死、妨害公眾往來安全等罪起訴後，曾試圖要與死者家屬和解，但因金額過低，遭批沒誠意。此外，租車公司以謝所開的黑車全毀為由，控告出名租車的趙男涉嫌毀棄損壞罪。

據了解，趙男挨告後坦承幫朋友租車，但是他辯稱車子租來就交給朋友，他不知道被謝、黃開去飆車，事發後才知道撞毀的是他出名租來的車子，檢察官認為車子雖然已經全毀，但並非出於趙男故意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

【其他新聞】

韓國瑜「王小姐家過夜」風波 北檢否認當打手「沒有錄影畫面」

徐乃麟被控假賣屋詐千萬本票 不起訴理由曝光：借貸擔保糾紛

神預測呂太郎「高升大法官」 法轉司：他的功績「鄉愿和諧」