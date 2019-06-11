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中投公路飆車女「蛇行鬼切」猛撞！貨車V字斷折　7旬運將遭壓濺血破頭亡

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社會中心／綜合報導

「有人想跟我飆車……！」南投縣中投公路（台63線）草屯交流道處10日傍晚5時許驚傳死亡車禍，邱姓女子（約20多歲）當時駕駛黑色自小客車往南投方向行駛，但沿途速度卻相當快，還任意變換車道蛇行狂飆，結果不慎撞上外側車道的藍色小貨車，導致蕭姓男子（約70歲）頭顱變形、當場慘死。

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲小貨車遭撞後呈現「V」字型斷折，足見撞擊力道相當大。（圖／翻攝爆料公社）

後方車輛行車紀錄器拍下，邱女車速相當快，先是打了個方向燈從最外側車道「鬼切」，整台小鋼炮高速飄移至內車道超車，接著右方向燈一打，邱女又再度切至外側車道，但因其車速過快，未注意到前方有輛藍色小貨車，邱女反應不及當場高速撞上，現場瞬間揚起煙塵，貨車也失控偏離車道撞上分隔島翻覆，車體嚴重變形，後斗也斷折與車頭形成「V」型凹槽。

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

後方車輛行車紀錄器拍下事故發生瞬間。（圖／翻攝爆料公社）

事發後邱女座車雖然車頭全毀，但她似乎僅受到輕傷，還焦急地下車查看蕭姓駕駛傷勢，但蕭男當下已被翻覆貨車壓住，渾身是血、頭顱破裂變形已經沒有意識，邱女見狀連忙上前跪地施以CPR搶救，雙手染滿鮮血；但由於蕭男傷勢相當嚴重，送抵醫院前就已經沒有生命徵象，經搶救後仍是回天乏術，宣告不治身亡。

事故現場撞擊力道相當猛烈，車道上散落滿地汽車零件、碎片，還有一大灘血跡，場面怵目驚心；當被問及肇事經過時，邱女則哽咽落淚表示，「有人想跟我飆車，我就跟他飆，結果就不小心撞到貨車了！」

警方向《ETtoday新聞雲》表示，肇事的邱女是80幾年次，相當年輕，事後同仁也到醫院對她進行酒測，酒測值為0初步排除酒駕，依行車紀錄器畫面看來，邱女時速至少破百，已經明顯超過中投公路的速限70公里，研判應是車速過快才會肇禍；但確切的肇事原因，還有待11日上午進行相驗後才能釐清。

▼事故現場地面留下一大灘血跡；邱女還跪地施做CPR救命，焦急地看著蕭男被送上救護車。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

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關鍵字：中投公路,飆車,頭顱,車禍

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