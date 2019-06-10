教育部資訊志工計畫　崑大勇奪團體組服務執行獎2金2銀1銅全國最優

▲教育部推動「107學年度資訊志工計畫」舉辦一年一度成果發表會，崑山科技大學5組隊伍獲得團體組創新數位服務獎，全國最優。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部推動「107學年度資訊志工計畫」舉辦成果發表會，號召全國大專及高中生資訊志工團隊展現過去一年偏鄉服務的成果，崑山科技大學致力為偏鄉解決問題，共有5組志工隊伍榮獲團體組服務執行獎2金2銀1銅，5組隊伍獲得團體組創新數位服務獎，6位學生獲得個人組優秀資訊志工獎，獲獎率逾半數，全國最優！

崑大指出，志工成果展於新竹舉辦，當日於戶外設置「資志通見」市集，向往來民眾介紹全國48個資訊志工團隊，善用資訊科技與專業的服務成果，同時讓民眾親自體驗多種資訊工具，吸引大批民眾參與。教育部資訊及科技教育司高級管理師林燕珍表示，2001年開始，為落實用志工專業資訊素養，並協助縮減偏鄉數位落差，資科司展開資訊志工計畫，資訊志工服務範圍已從原來的修復電腦設備，到大量使用多種資訊工具進行偏鄉服務。舉凡平板、VRbox、Mbot、無人機、機器人、縮時攝影等，都是志工們用來做文化典藏、服務民眾，甚至推廣在地農特產品的好工具。



崑山科大在「團體組服務執行獎」榮獲2金2銀1銅，成為全國最大贏家，EYE北門資訊志工以深度旅遊式詮釋農漁民的動人故事，傳遞84號公路的價值；崑山小企兒－六甲資訊志工隊協助社區藉由資訊科技，推動在地特色的數位化發展，將具特色的人文地景產加以行銷推廣，兩組雙雙奪下金獎。築夢E團隊秉持自助助人與服務關懷的精神，推廣資訊領域的知識，輔助偏鄉小學資訊教育；龍崎資訊志工隊除了協助偏鄉教學，並規劃崎聚市集推廣、親子行旅漫遊、創立守旺鳳梨品牌，打造新旅潮，兩組皆榮獲銀獎。





崑山滑出新體驗資訊志工團利用所學為將軍區製作在地繪本、微電影，以資訊程式、活動規劃等能力推廣產業文化及農產品，獲得銅獎。另外，84號公路、EYE北門資訊志工隊、龍崎資訊志工隊、崑山滑出新體驗資訊志工獲團體組創新數位服務獎；崑大公廣系黃湘淩、趙子睿、謝若瑜、王大同、塗香燁、資管系沈威廷則獲個人組優秀資訊志工獎。





教育部資訊志工營運中心主任鐘俊顏說明，近1年來，將近1千多名資訊志工投入偏鄉服務，服務超過90個偏鄉地區，總服務時數高達3萬多個小時，相當於1373天，資訊志工用1年的力量，換到了近4年的成果。辦理成果展是希望讓更多民眾知道偏鄉的資訊現況，了解大學生對偏鄉議題的重視，為此教育部特別舉辦最佳行銷人氣獎的競賽，讓資訊志工主動向民眾介紹成果，吸引民眾未來一起投身偏鄉資訊服務。來自玄奘大學的玄奘社工服務學習實踐團以1467票榮獲最佳行銷人氣獎，獲得教育部頒發一萬元禮券，主辦單位並加碼頒贈2000元禮卷予票數次高的崑大龍崎資訊志工團隊。