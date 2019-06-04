南榮科大欠薪、高層神隱、9億校產變私產　教團要教部解散違法董事會





▲南榮科技大學。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

日前南榮科大教職員驚爆遭學校欠薪，學校高層至今卻始終神隱，拒絕出面負責；甚至傳出可能想藉此引入財團入主，使學校近9億校產藉退場過程淪為私產。對此，南榮科大教師代表今（4日）表示，教育部應立刻介入，聲請解散違法董事會，確保師生權益，杜絕財團染指校產。



今天出席的教師代表、南榮科大應用日語系副教授許金彥指出，南榮前校長黃聰亮涉及的販賣假學歷醜聞，已在去年2月27日遭法院重判15年有期徒刑，但共同涉案的董事及行政團隊，卻仍居學校高層，未遭教育部徹查或自請離退。

許金彥進一步指出，現任或曾任學校董事者，竟有8人家屬甚至本人購買或使用黃聰亮假論文假學歷，以致黃聰亮遭起訴判刑，董事會只宣稱毫不知情，卻未曾積極追究黃聰亮對學校的損害賠償責任，甚至還以校產墊付涉案個人應繳回官方之補助款。該董事會已明顯失職失能，但教育部遲未依私校法向法院聲請解散部分或全部董事，造成了南榮師生深陷不確定的危機之中。

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▲高教工會要教育部請動起來！解散南榮違法董事會，確保師生權益受保障。（圖／高教工會提供）

南榮教職員已組成了「高教工會南榮分部」，教職員指出，目前南榮科大仍有1650名學生，88名專任教師，其受教與工作權益不該被輕忽，將團結捍衛南榮師生權益。

教師工會也呼籲，面對私校高層不正辦學亂象，教育部絕不能再不聞不問，使師生淪為犧牲品。針對南榮涉案高層與欠薪爭議，政府應立即依私校法第25條聲請解散董事會改派公益董事，及依第54條指派適任校長，並且由學校資產為擔保向政府基金融資借款，確保學生原校畢業權利及教職員薪資權益，並嚴密監管學校資產回歸公共教育使用，成為私校遭遇危機妥適因應的典範。

高教工會秘書長陳政亮指出，過往永達技術學院、亞太創意技術學院都已有由教育部聲請解散董事會，改派公益董事或由法院指派臨時董事的案例，教育部絕非做不到，但問題都在於教育部往往介入的時刻太慢，等到學校高層都已使校務廢弛，甚至試圖轉手將校產掏空私有，官方才遲有作為，難以及時避免教職員遭逼退或欠薪，學生遭逼強制轉學輟學等「退場悲歌」。對此，「南榮案」絕不該再重蹈覆轍。南榮師生衷心期盼「教育部請動起來！」

