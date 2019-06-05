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嘉藥反毒績優　教育部頒獎表揚

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▲台南市嘉南藥理大學，辦理創新多元的反毒宣教活動，被評選為績優學校獲教育部頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市嘉南藥理大學，辦理創新多元的反毒宣教活動，被評選為績優學校獲教育部頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市嘉南藥理大學，因辦理一系列校內外頗具創新多元的反毒宣教活動，績效卓越深獲肯定，被評選為績優學校獲教育部頒獎表揚，這不僅是嘉藥連續3年贏得此項殊榮，更是累計9度獲獎，其傑出表現，相當難能可貴。

頒獎典禮上，行政院副院長陳其邁感謝各校為學務工作所付出的努力，特別是站在第一線執行藥物濫用防制工作人員的辛勞。嘉藥由學務長董志明代表受獎，他表示學校長期推動「無毒人生，精彩萬分」活動，在全體師生支持下，並結合軍訓室輔導的紫錐花反毒社團，年年推出趣味十足又有教育意涵的反毒宣導活動，迴響熱絡，深受學生喜愛；這次獲選為績優單位，除蟬聯三連霸外，也締造高達9次獲獎紀錄，令全校師生倍感振奮，與有榮焉。

▲台南市嘉南藥理大學，辦理創新多元的反毒宣教活動，被評選為績優學校獲教育部頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

生活輔導組長戴金梅說，嘉藥積極推展反毒教育，與衛福部、台南市衛生局和警察局，以及地方法院等政府機構攜手合作，經常舉辦反毒專題演講、海報展、創意宣導品展示、球類活動競賽與反毒連署簽名等活動，營造健康無毒的友善校園；同時也走入社區對外推廣，向里民和國中小學生傳遞分享拒毒反毒理念，甚至像社工系學生，以獨特的桌遊同樂方式，前往高中職或軍營宣導等，透過各種資源與方法致力於反毒宣傳，期盼能共創純淨家園，並善盡大學社會責任。

▲台南市嘉南藥理大學，辦理創新多元的反毒宣教活動，被評選為績優學校獲教育部頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育部為落實反毒工作，鼓勵各校推動防制學生藥物濫用宣導，日前於高雄巨蛋舉行「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」反毒博覽會，當天吸引眾多民眾熱情參與，嘉藥紫錐花反毒社也設攤展示優秀成果，其中富有教育意義的反毒小學堂及「毒品OUT」九宮格闖關遊戲頗受民眾歡迎，排隊體驗人潮爆滿，頓時成為全場最夯熱點。

▲台南市嘉南藥理大學，辦理創新多元的反毒宣教活動，被評選為績優學校獲教育部頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院政務委員羅秉成、教育部政務次長劉孟奇，以及學務特教司長鄭乃文與校安科長陳宗志等人，也親臨攤位和民眾一起闖關同樂，讓現場氣氛嗨到最高點。最後，嘉藥獲得8千多位現場民眾青睞，票選為最佳人氣攤位第2名，搭配當天獲選為績優學校殊榮，可說是喜上加喜，亮眼表現相得益彰。

嘉藥學務團隊將榮譽獻獎給學校，由校長陳鴻助代表接受。陳校長欣慰表示，此次再度獲得教育部肯定，且連續3年共9次獲獎，全賴學務處同仁與反毒志工夥伴長年的用心與努力，以及全體師生的鼎力協助，期待大家秉持反毒熱忱，持續推動防制藥物濫用服務工作，齊力為打造健康校園、樂活社會奉獻心力。

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關鍵字：嘉藥,反毒,績優,教育部,頒獎

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