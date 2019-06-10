大陸秋行軍蟲確定入侵台灣　防檢局證實現蹤飛牛牧場玉米田

▲秋行軍蟲已在大陸擴散至18個省份。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（10日）指出，8日接獲苗栗一處牧場通報疑似有秋行軍蟲，檢驗結果出爐，確定就是秋行軍蟲，這也是台灣首例。至於為什麼會有？防檢局研判，是因氣候關係，導致風向從大陸吹入台灣。

秋行軍蟲被全球視為重要農業害蟲，在大陸已擴散至18個省份。防檢局5月曾提醒，該蟲有可能藉由氣流助飛傳播來台的高風險時間可能落在6月中旬後，且目前危害紀錄的寄主植物高達353種，一旦入侵台灣，恐造成每年高達35億元損失。

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▲防檢局證實已有首例秋行軍蟲入侵台灣。（圖／防檢局提供）

秋行軍蟲已嚴重威脅大陸農業及糧食生產安全，且目前沒有專門的農藥防治。防檢局說明，該蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科，台灣常見的如，水稻、小麥、高粱、玉米、甘蔗和盤固拉草等。菊科如萵苣、鬼針草、向日葵等。豆科如花生、大豆、豇豆等。



防檢局說明，此例秋行軍蟲是在苗栗通霄飛牛牧場的玉米田發現，若確認無誤，有未採收作物，將採挖2公尺深掩埋處理，每分地預計補貼新台幣3000元。防檢局指出，詳細的處理方式及後續因應，今天晚上6點將由農委會副主委黃金城率防檢局相關同仁召開記者會，說明「秋行軍蟲首例通報處理」狀況。

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