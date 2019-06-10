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港人「反送中」國際議論　陸外交部：反對外部勢力干涉特區立法

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▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者陳政錄／北京報導

香港泛民主派團體9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），引發國際議論，對此大陸外交部發言人耿爽今天表示，第一，中央政府繼續堅定支持香港特區政府推行「兩個條例」的修訂工作；第二，我們堅決反對任何外部勢力干涉香港特區立法事務的錯誤言行。

香港「民間人權陣線」因擔憂條例通過後，政治犯也能被送往北京受審，號召約103萬人上街遊行，警方則表示高峰時只有「24萬人」人參加。按港府說法，香港《逃犯條例》修訂草案將於12日如期在立法會恢復二讀。

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲香港9日發生反送中遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

不過，9日下午全球有7國23城市同步舉辦聲援活動，台灣方面總統蔡英文、陸委會等也表態支持，並重申反對大陸推行「一國兩制」，美國國務院也三度就條例修訂表達關注，認為此舉將威脅香港長期在國際事務上建立的特殊地位。

對此，耿爽在今天下午舉辦的大陸外交部例行記者會上，回應媒體提問，他說，「關於你提到的遊行，以及部分參與者在遊行之後衝擊香港特區立法會的情況，特區政府已經做出了回應，行政長官林鄭月娥也對媒體發表了意見，我提請你去關注一下」。

耿爽進一步表示，我這裡只強調兩點，第一，中央政府繼續堅定支持香港特區政府推行「兩個條例」的修訂工作，第二，我們堅決反對任何外部勢力干涉香港特區立法事務的錯誤言行。

耿爽還提到，一段時間以來，圍繞香港特區政府修例的問題，一些國家發表不負責任的言論，中方也做出了相應回應。

▲▼民進黨總統初選電視政見會會後記者會,蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文在社群網站上，表態支持香港反送中遊行，並指稱一國兩制不適用於台灣。（圖／記者李毓康攝）

香港特首林鄭月娥今天上午召開記者會，她說，對於這次的暴力行為（警民衝突）感到相當遺憾，事後也將進行全面追究。此外，她也提出4大工作要點，安撫民心。

林鄭月娥表示，目前的法律有漏洞，需採取措施改進；而政府已聆聽市民意見做了2次修訂，不過看見昨晚遊行市民相當憂慮，之後也會作出4方面的工作，包括密集式解說、人權約束有法律約束力、定期向立法會議員匯報移交情況、爭取與其他司法管轄區域簽定協議等。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府新聞網）

▲▼行政長官林鄭月娥發表講話。（圖／香港政府新聞網）

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關鍵字：反送中,民間人權陣線,逃犯條例,林鄭月娥,香港,大陸,外交部,一國兩制,大陸外交部,耿爽

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