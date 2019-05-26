「秋行軍蟲」辨識資訊太少民眾認不出！防檢局將這麼做

▲有專家認為，防檢局提供秋行軍蟲的辨識資訊仍有限。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

被全球視為重要農業害蟲的「秋行軍蟲」肆虐大陸，為防該蟲飛到台灣。防檢局公布秋行軍蟲幼蟲照片，向民眾呼籲，若看到要馬上通報。但有專家認為一般民眾要「認出來」不容易。防檢局向《ETtoday新聞雲》透露，辨識上將推出民眾和專家2種版本，讓大家更了解此蟲特性。

秋行軍蟲為夜蛾科夜盜蛾屬的一種。防檢局表示，該蟲繁殖力超強，最喜歡停留在玉米、高粱及小麥等田間作物。防檢局5月13日舉行記者會公布秋行軍蟲幼蟲照片，特徵「頭部有倒Y型紋路，每一節身軀有4個斑點」，希望民眾發現能在第一時間通報。為避免此蟲渡海來台肆虐，防檢局近來舉行超過2次秋行軍蟲專家會議。

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▲秋行軍蟲為夜蛾科夜盜蛾屬的一種。（圖／記者許展溢攝）

會議上有專家認為，單單就此照片特徵就要民眾了解該蟲特性等狀況，辨識資訊實在有限。防檢局副局長鄒慧娟表示，目前防治措施，主要還是跟上次記者會宣布的一樣，將以「強化邊境與國內偵查調查預警」為主，只是為了能夠更徹底落實，最近邀請各專家提供意見，在細節上做檢視，並納入防治標準程序。

鄒慧娟說，辨識部分，由於之前都是參考國外資料，預計接下來彙整各專家意見後，會以文宣方式讓更多人了解，並分民眾版和專家版，未來朝更細緻去做分辨，如增加花紋圖片等。至於時程？鄒慧娟指出，還沒有具體時間，因為都還在討論階段。

▲對於秋行軍蟲辨識，防檢局將推民眾和專家版。（圖／農委會提供）

另外，有專家針對防檢局日前說明，秋行軍蟲在非洲紀錄一個晚上可以飛100公里，美洲隨氣流飛行能達250公里以上，若該蟲在大陸繁衍到一定規模，就有可能會往台灣方向遷移認為，此推測有待釐清。鄒慧娟強調，接下來會在國內重要產區設偵查點，擴大風險管理，也就是做好強化動作，但國內偵查部分預計6月才會啟動，目前階段是透過人工目視在田區做巡查 ，掌握特殊等狀況。

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