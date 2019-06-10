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單身派對灌兩瓶酒ㄎㄧㄤ掉　黑髮妹「赤腳破窗」見警喊：我有病

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▲派對,聚會,聚餐,宴席,宴會,喝酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲奇蒂在派對上喝完兩瓶酒就直接「ㄎㄧㄤ」掉了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

國際中心／綜合報導

來自紐澤西州的29歲女子奇蒂（Alexandra Cheety）本月6日參加一場單身派對，沒想到兩瓶酒下肚，她的理智也直接斷線，不僅赤腳踢破房子的窗戶，還把燈具、椅子等家具砸壞，初步估計損失金額約1900美元（約新台幣6萬元），最後被警方逮捕送去吃牢飯。

綜合外媒報導，留著一頭黑髮的奇蒂6日前往田納西州的城市納許維爾（Nashville）參加單身派對，狂歡期間一共喝下兩瓶酒，沒想到接下來卻發起酒瘋，把屋內的燈具、椅子以及百葉窗打壞，能動的家具幾乎都被拿起來亂扔，就連桌子也整張被掀翻。

▲▼濕氣,雨天,淋濕,窗戶,手掌,下雨。（圖／翻攝自pixabay）

▲警方猜測窗戶應該是被奇蒂赤腳踢破。

納許維爾警方接獲報案，抵達現場時看到奇蒂正坐在屋外的台階上，右腳還留著血，並聲稱自己患有精神方面的疾病；但警方認為，她之所以會受傷，應該是因為酒醉後無法正常進入屋子裡，才會赤腳踢破窗戶再爬進去。

由於事發地點的房子是租來的，奇蒂這一鬧，初步估計造成1900美元的損失，現在別說是「告別單身」，她不僅得面臨賠償問題，還因為行為失常被捕，最後被警方送進監獄關押中。

● 飲酒過量，有礙健康

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