中美基地「只差12km」恐爆發衝突！　布吉地：別忘了，他們倆都是客人

▲ 吉布地因為戰略位置十分重要，成為中國、法國、日本和義大利的軍事前哨。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

非洲東北部國家吉布地（Djibouti）東臨紅海，戰略位置十分重要，因此吸引許多國家在此建設海外基地，其中包括美國和中國，有趣的是，雙方基地的距離只相距12公里。對此，吉布地官員表示，雙方的軍事基地確實太近了，隨時都有可能爆發衝突，但戰事應該「可以控制」，因為中美雙方在世界上有太多地方可以開打。

加拿大《環球郵報》於6日報導，中美關係之間的緊張日益增高，吉布地因為東臨紅海入口處，連接亞洲、歐洲和蘇伊士運河，被視為是世界上最重要的戰略位置之一。有趣的是，人口少於100萬的吉布地，國內卻有美國在非洲的最大軍事基地，以及解放軍的大規模軍事基地，而且雙方距離只有12公里。

據悉，中國的軍事基地於2017年開放，每年租金為2000萬美元（約新台幣6.2億元），面積達36公頃，隨處可見灰色和米色的建築物和亞洲風屋頂，以及如迷宮般的地下建築物，彼此之間以隧道相連，基地可容納1萬名士兵。另外，從衛星雲圖也可以看到，基地內有直升機和無人機的停機棚、商船和軍艦的維修廠房，以及武器儲藏室，周圍則環繞9公尺寬的巨大圍牆。

相對地，中國的主要競爭對手美國，則早在2003年建立在非洲的最大軍事基地「萊蒙尼爾營」（Camp Lemonnier），基地內駐紮約4500名士兵。

▼ 圖為2017年索馬利亞首都發生摩加迪沙恐怖襲擊時，美軍於吉布地的「萊蒙尼爾營」（Camp Lemonnier）內，正準備運送物資前往索馬利亞。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，中美之間的緊張關係日益提升，北京曾抱怨美國直升機和無人機在基地附近低飛，進行偵查行動；而華盛頓則聲稱中國在未經許可下，偷拍美軍軍艦，甚至在去年用「軍用級雷射」射向美軍飛行員的眼睛，導致暫時失明。

對此，吉布地港口和自由區貿易局局長哈地（Aboubaker Omar Hadi）在接受採訪時表示，中美雙方的基地確實過於接近，很有可能爆發意外衝突，但「應該可以控制住」，如果他們想要戰鬥，世界上還有很多地方可以開打，「在這裡，他們太過於接近，我們把他們放置過於靠近，以致於無法開打。」（ Here they are too close. We put them too close to fight.）

此外，哈地指出，吉布地政府也有責任提醒中美2國，請尊重地主國的規則，因為該國政府的立場是「別忘了，你們倆都是客人」，他們應該會「非常清楚這代表甚麼意思」。

值得一提的是，當地一名匿名官員透露，美國曾施壓政府拒絕俄羅斯在當地建立基地，當時吉布地總統蓋雷（Ismaaciil Cumar Geelle）認為，「好吧，我是美國的朋友」，但中國在數個月到來後，美國又再次跑來抱怨，但總統表示，「嘿，你只說不同意俄羅斯，你別跟我說不可以接受中國」。

有趣的是，美國在阻止中國建基地失敗之後，除了把萊蒙尼爾營的租金調高雙倍，達到每年6300萬美元（約新台幣19.8億）以外，還投入10億美元（約新台幣314億元）升級基地。美國國防部也藉此對索馬利亞的恐怖份子，發動數百次的無人機攻擊。

▼ 吉布地總統於4月26日，參加中國國家主席習近平主持的一帶一路歡迎宴會。（圖／達志影像／美聯社）

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