中美基地「只差12km」恐爆發衝突！　布吉地：別忘了，他們倆都是客人

▲ 吉布地因為戰略位置十分重要,成為中國、法國、日本和義大利的軍事前哨。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

非洲東北部國家吉布地(Djibouti)東臨紅海,戰略位置十分重要,因此吸引許多國家在此建設海外基地,其中包括美國和中國,有趣的是,雙方基地的距離只相距12公里。對此,吉布地官員表示,雙方的軍事基地確實太近了,隨時都有可能爆發衝突,但戰事應該「可以控制」,因為中美雙方在世界上有太多地方可以開打。

加拿大《環球郵報》於6日報導,中美關係之間的緊張日益增高,吉布地因為東臨紅海入口處,連接亞洲、歐洲和蘇伊士運河,被視為是世界上最重要的戰略位置之一。有趣的是,人口少於100萬的吉布地,國內卻有美國在非洲的最大軍事基地,以及解放軍的大規模軍事基地,而且雙方距離只有12公里。

據悉,中國的軍事基地於2017年開放,每年租金為2000萬美元(約新台幣6.2億元),面積達36公頃,隨處可見灰色和米色的建築物和亞洲風屋頂,以及如迷宮般的地下建築物,彼此之間以隧道相連,基地可容納1萬名士兵。另外,從衛星雲圖也可以看到,基地內有直升機和無人機的停機棚、商船和軍艦的維修廠房,以及武器儲藏室,周圍則環繞9公尺寬的巨大圍牆。

相對地,中國的主要競爭對手美國,則早在2003年建立在非洲的最大軍事基地「萊蒙尼爾營」(Camp Lemonnier),基地內駐紮約4500名士兵。

▼ 圖為2017年索馬利亞首都發生摩加迪沙恐怖襲擊時,美軍於吉布地的「萊蒙尼爾營」(Camp Lemonnier)內,正準備運送物資前往索馬利亞。(圖/達志影像/美聯社)

事實上,中美之間的緊張關係日益提升,北京曾抱怨美國直升機和無人機在基地附近低飛,進行偵查行動;而華盛頓則聲稱中國在未經許可下,偷拍美軍軍艦,甚至在去年用「軍用級雷射」射向美軍飛行員的眼睛,導致暫時失明。

對此,吉布地港口和自由區貿易局局長哈地(Aboubaker Omar Hadi)在接受採訪時表示,中美雙方的基地確實過於接近,很有可能爆發意外衝突,但「應該可以控制住」,如果他們想要戰鬥,世界上還有很多地方可以開打,「在這裡,他們太過於接近,我們把他們放置過於靠近,以致於無法開打。」( Here they are too close. We put them too close to fight.)

此外,哈地指出,吉布地政府也有責任提醒中美2國,請尊重地主國的規則,因為該國政府的立場是「別忘了,你們倆都是客人」,他們應該會「非常清楚這代表甚麼意思」。

值得一提的是,當地一名匿名官員透露,美國曾施壓政府拒絕俄羅斯在當地建立基地,當時吉布地總統蓋雷(Ismaaciil Cumar Geelle)認為,「好吧,我是美國的朋友」,但中國在數個月到來後,美國又再次跑來抱怨,但總統表示,「嘿,你只說不同意俄羅斯,你別跟我說不可以接受中國」。

有趣的是,美國在阻止中國建基地失敗之後,除了把萊蒙尼爾營的租金調高雙倍,達到每年6300萬美元(約新台幣19.8億)以外,還投入10億美元(約新台幣314億元)升級基地。美國國防部也藉此對索馬利亞的恐怖份子,發動數百次的無人機攻擊。

▼ 吉布地總統於4月26日,參加中國國家主席習近平主持的一帶一路歡迎宴會。(圖/達志影像/美聯社)

