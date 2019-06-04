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結婚登記遇陣痛！產房證婚神救援　5天後...人妻升格當媽媽

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▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲新竹市一對情侶，在原訂登記結婚當天因陣痛而打亂行程，只好由戶政人員到產房為兩人證婚。（示意圖／LibreStock）

記者陳凱力／新竹報導

鋒面來襲，新竹地區大雨滂沱，新竹市東區戶所突然走進來一位全身濕漉漉的男子，滿臉焦急地告訴戶所人員，「老婆快生了，拜託幫我們到醫院辦結婚登記！」經戶所服務人員安撫，該男子小傑（化名）才鎮定下來，原來他與未婚妻小婷原定在相識七周年的當天辦理結婚登記，但未婚妻肚子裡的寶寶也急著在這天來報到，緊急送醫無法如願前來，戶所立刻派員在台大醫院的產房替兩位完成一場特別的婚禮，後來寶寶也在登記後成功出生，促成一樁雙喜臨門。

竹市東區戶政事務所表示，小傑和小婷從國中相識相戀至今已七年，5月28日是認識七周年紀念日，原本兩人已約好，要在週年這天一起到戶所結婚登記，但28日凌晨時分，小婷肚子開始陣痛，肚子裡的孩子迫不及待的想要在這特別的日子報到，但由於胎兒只有三十二週又五天，因此緊急送往台大醫院新竹分院，經醫師診療後，判斷需住院安胎。

請繼續往下閱讀...

▲結婚登記遇陣痛！產房證婚神救援　5天後...人妻升格當媽媽。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市戶政助新手爸媽臨盆前結婚登記。（圖／新竹市政府提供）

因小婷送醫後必須臥床安胎休養，無法任意下床行走，但兩人還未辦理結婚登記，孩子的出生證明書不能登記爸爸的名字，讓小傑小婷格外心急，小傑說，為了讓孩子知道父母都很期待他的出生，即使臨盆在即，一定要辦好結婚登記。

為了完成兩位新人的心願，立即派員到台大醫院新竹分院受理結婚登記，醫院產房裡更充滿喜氣洋洋的幸福氛圍，在家屬、醫護人員及其他待產的產婦的見證下，在寶寶6月2日出生前順利完成結婚登記，眾人同聲慶賀這難得的雙喜臨門，獻上溫暖的祝福，修成正果的這一刻，也讓一雙新人、新手爸媽忍不住流下感動眼淚。

民政處表示，欲辦理結婚登記的新人，應準備結婚書約、國民身分證及戶口名簿，親至任一戶政事務所辦理。如有特殊原因(如：臥床行動不便等)無法親自辦理者，可由新人一方向醫療院所所在地戶政事務所申請到院服務，戶政事務所將秉持為民服務的神派員到醫院辦理結婚登記，為結婚新人見證真摯彌堅的愛情。

★圖片為版權照片，由免費圖庫LibreStock供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫LibreStock許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：結婚,出生,婚生,新竹市政府,戶政

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