大膽國中男廁所襲胸...壓地性侵女同學！地點就在「校長室旁」

▲國中少年尾隨同校女同學進廁所，性侵得逞。（圖／123RF）

社會中心／綜合報導

新竹縣一名未滿14歲的國中少年多次在學校摸女同學胸部，更因為看上同校的女同學小美（化名），將對方強拉進廁所襲胸，之後甚至直接以手指性侵得逞，更扯的是，他的犯案地點就在校長室旁邊，相當大膽，新竹檢方依性侵罪將少年提起公訴。



檢警調查，少年從去年11月開始第一次犯行，當時他在廁所先朝另一位女同學襲胸，接著直接把手伸進小美衣服內摸胸部，小美當時有反抗且轉身逃跑；第二次則是發生在3天後，少年再度跟蹤小美到廁所，同樣把手伸進衣服裡面，小美大喊「走開！不要碰我！」反抗，他才停止。

但沒想到之後少年更加猖狂，同年12月，小美因為害怕再度被吃豆腐，選擇走遠一點，到校長室旁邊的廁所，少年仍然大膽尾隨進入女生廁所。少年在洗手區發現如廁完走出來的小美，不顧對方大喊「不要」及掙扎身體表達不願意，依然強行伸手撫摸胸部，還把手伸進女方褲子裡面，以手指性侵得逞。

2018年1月，某天下午，少年見小美與朋友再度前往校長室旁的廁所，在尾隨，小美上完廁所後出來，見到少年在門外，立刻把門關裡來上鎖，沒想到仍然被強行破門而入。少年把小美拉到門外，壓制在地板上，強行脫掉外褲及內褲後，性侵得逞。

事後，小美的朋友提出證據，證明少年有傳訊息給她，要她把小美帶到廁所進行猥褻，但是被小美嚴詞拒絕。最後檢方依妨害性自助等罪嫌起訴少年。