圖／國民黨初選時程一次看　10天全民調決勝負

▲國民黨總統候選人提名作業時程。（圖／記者李帛窈 整理製表）

記者徐政璿／台北報導

國民黨10日召開記者會公布參加黨內總統提名初選名單，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人，預計7月5日至15日舉行民調，7月16日公布全民調結果，7月28日全代會通過總統提名人選。

根據特別提名辦法，民調作業將委託五家民調公司執行，每次樣本數不得少於3000個，用一輪民調定勝負。全民調方式部分，採戶中（內）抽樣方式，問卷內容含「政黨對比式」（佔85%）及「黨內互比式」（佔15％）二種題型；政黨對比式題型對比人選，由民意調查執行小組擬定。

根據規劃，「國政願景電視發表會」預計在南、中、北共舉辦3場，分別在6月25日、29日及7月3日於高雄國際會議中心、台中福華飯店、台大醫院國際會議中心登場。

國民黨副主席曾永權表示，國民黨將推出最強最有勝選機會的候選人，他呼籲各參選人的支持者本著良性競爭，口不出惡言的原則，進行一場君子之爭的選舉，唯有全黨團結一致，同心協力才能贏得民眾的支持，也才能在2020營得總統大選，撥亂反正。

▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）