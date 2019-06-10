太保市長黃榮利挺賴　批小英改革「不癢的一直抓，真的癢的都不抓」

▲太保市長黃榮利力挺賴清德。（圖／攝攝黃榮利臉書，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

前行政院長賴清德「壯大台灣車隊遊行」遊行車隊9日晚間前進到嘉義縣新港鄉奉天宮，活動現場綠營黨公職僅有新港鄉長林茂盛、太保市長黃榮利出面迎接，縣議員林秀琴則是以奉天宮副董事長身分出席。黃榮利則說，希望賴清德能如過去的陳水扁突破困境，代表民進黨當選總統。



太保市長黃榮利致詞時說，身為民主進步黨30年老黨員，當年陳水扁第一次參選總統，來到嘉義縣，所有政治人物都沒人出來接待阿扁，只有時任太保市農會理事長的自己出面力挺，最後阿扁順利當選，因此也希望賴清德能比照陳水扁．突破困境，代表民進黨參選總統。而他深信賴是忠貞民進黨員，莫忘初衷是他從政的堅持，加上穩重的個性，且擔任過立委、市長的資歷，當選後必能帶領台灣，在穩定、繁榮、久安的體制向前邁進。



黃榮利說，蔡英文總統上任時立法院席次過半，民眾都期待改革，但蔡英文的改革卻讓人感覺「不癢的一直抓，真的癢的都不抓」，不論是同性婚姻、一例一休，都悖離大多數民意，另外最令人期待的司法改革及台灣正名，卻不敢面對，如何讓人期待下任作為。



黃榮利說，從賴清德看到其獨特性格，擇善固執，對的事情總是堅持到底，身為民進黨員遵守初選制度卻事與願違，這次是與國家大機器在對抗，大家一定要給他力量。