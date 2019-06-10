國六東延不可行？　張善政：工程技術會進步，政府重啟評估很難嗎

▲前行政院長張善政。（圖／翻攝自張善政臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜拋出將國道六號從南投開到花蓮的交通政見，遭總統蔡英文指現行技術「不可行」。前行政院長張善政10日表示，工程技術會隨時代進步，政府應找實務專家重啟評估，「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延；也不要因為是韓粉，就閉著眼睛支持國六東延。」

韓國瑜8日在花蓮大造勢時，宣示若他當選總統，要將國道6號從南投通到花蓮，讓花蓮台中成為一日生活圈。對此，總統蔡英文回應，馬政府時代就曾做過評估，當時認為很多技術困難面無法克服，可行性並不高。

究竟國道六號延伸花蓮可不可行？張善政10日在臉書發文表示，這是「工程專業」的問題，「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延；也不要因為是韓粉，就閉著眼睛支持國六東延。」

張善政認為，國六東延的挑戰在於穿越中央山脈的隧道，蔡政府稱馬政府時代曾評估不可行，「拜託，即使不是學理工，也應該知道工程技術會隨時代進步」，他舉例，2016年歐洲一座長度50多公里，最深處在地底兩千多公尺的聖哥達基線隧道（鐵路）通車了，這座隧道貫穿阿爾卑斯山，難度比中央山脈，有過之而無不及。

張善政還說，如果去網路上搜尋「阿爾卑斯山隧道」還會發現，歐洲貫穿阿爾卑斯山的隧道，不論公路還是鐵路，還有好幾座，而且，斥巨資興建隧道的原因之一是為了「環保」，因為，與其讓大量車輛盤山而上走傳統公路，破壞生態與造成空氣污染，還不如把路做在地底的隧道，讓山上環境維持清新，而且不只歐洲，日本和對岸，也不乏高長度的隧道。

張善政強調，既然花蓮鄉親對改善交通期待，不論是蘇花高或者國道六號東延，政府找具有實務經驗的國外專家重啟可行性評估，很難嗎？還是政府只想趁機打壓韓國瑜呢？「以我一個學土木出身的人，我拒絕看到工程技術問題被拿來做政治訴求！」

