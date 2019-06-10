韓國瑜、郭台銘等5人納初選名單　716公布民調結果

記者徐政璿／台北報導

國民黨10日召開記者會公布參加黨內總統提名初選名單，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人。此外，國民黨表示，將於6月11日召開座談會，國政願景電視說明會首場6月23日在高雄，6月29日在台中，7月3日在台北，7月5日至15日舉行民調，7月16日公布民調結果，7月17日提報中常會，7月28日全代會通過總統提名人選。

國民黨副主席曾永權表示，國民黨將推出最強最有勝選機會的候選人，他呼籲各參選人的支持者本著良性競爭，口不出惡言的原則，進行一場君子之爭的選舉，唯有全黨團結一致，同心協力才能贏得民眾的支持，也才能在2020營得總統大選，撥亂反正。

至於王金平退出初選，曾永權說，當時5人小組拜會時確實嚇了一跳，但王金平也說為了黨會勤走基層，他們很欽佩王金平為了黨的團結而付出。

國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約

1.不以言論或其他行為損害本黨聲譽，破壞本黨團結。

2.本人或團隊絕不惡意攻訐其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁攻訐作為。

3.維護優良選舉風氣，遵守總統副總統選舉罷免法相關規定參與黨內初選，不請客、不送禮、不以期約賄選等方式爭取提名或競選。

4.不以聚眾示威、抗議、暴力或其他非理性方式，影響提名作業。

5.絕不從事宣傳、引導選民妨礙民調真實性回答及任何試圖影響民調公正性的行為，執行民調期間，不同時進行電話拜票、電話民調，並絕不將民調執行現場觀察結果外傳。

6.尊重黨內初選及提名機制，如未獲提名，絕不違紀參選，並願意全力及號召支持者支持本黨提名同志，贏得選舉。 7.以上約定如有違反，願受黨紀處分，絕無異意。

▼國民黨2020總統、副總統選舉，總統候選人提名參加初選同志公約。（圖／記者徐政璿攝）