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G20財長會議承認：貿易緊張威脅全球　美施壓避談解決衝突

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▲▼ G20財長會議6月8、9日在日本福岡登場 。（圖／路透）

▲ G20財長會議8、9日在日本福岡登場 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

20國集團（G20）財長及央行總裁會議9日於日本福岡落幕，會後發表聯合公報坦承，貿易戰帶來的貿易及地緣緊張已經威脅全球經濟，提高改善全球成長的風險。但在美國強烈要求之下，公報草稿中原有「迫切需要解決貿易緊張」的內容已經被刪除。

G20財政部長及中央銀行總裁在福岡進行為期2天的會議，經過一連串幾乎使結果難產的討論後，會議閉幕後的公報指出，「成長依然低迷，且偏向下行風險。最重要的是，貿易及地緣政治緊張情勢已經加劇。我們將持續因應這些風險，準備好採取進一步行動。」

綜合外媒報導，最後拍板定案的公報中已經沒有8日辯論草稿中一項提及「承認解決貿易緊張的迫切需要」的內容。消息人士指出，美國代表堅持刪除這句話，顯示美國希望避免在對中國進口商品加徵關稅之際遭遇阻礙。若公報催促解決貿易衝突即違背美國立場，因美國認為，提高關稅是解決與中國等國家貿易失衡的合法手段。

此外，國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）9日警告，全球貿易緊張對世界經濟展望構成「主要威脅」。她在G20財長會議後發表聲明指出，美中關稅戰恐將重傷全球經濟復甦；為減輕全球經濟面臨的下行風險，應優先解決目前的貿易緊張，包括取消現有關稅並避免出現新關稅。

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關鍵字：貿易戰,G20,G20財長會議

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