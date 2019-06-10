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首波滯留鋒面接近「南北擺盪至周五」 　影響最劇時間出爐防豪雨↑雨勢

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今鋒面逐漸靠近，各地轉有雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年首波滯留鋒面來了！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（10日）受到梅雨鋒面前緣加上西南風增強影響，北部沿海今晨已有對流雲系移到本島，西南部凌晨也有明顯降雨，今各地留意短時強降雨；周二（11日）至周四（13日）鋒面加上西南氣流影響，雨勢可能更大，西半部有豪雨等級以上的雨勢。他說，氣象局不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，今會做出決定。天氣風險公司總經理彭啟明指出，鋒面今起逐漸接近，將南北擺盪持續至周五。天氣風險公司分析師吳聖宇也完整講解各地每天影響程度。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今鋒面開始接近，台灣海峽上的對流雲系比9日更旺盛，將陸續移到西半部和東北部地區，有局部大雨或豪雨發生機率，入夜後天氣更不穩定；今各地高溫約30到33度，台東可能發生焚風。

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▼今晨0時至清晨6時，中南部已出現降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天全台有雨，入夜後雨勢更大。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周二至周四鋒面加上西南氣流影響，雨勢可能更大，西半部有豪雨等級以上雨勢發生機率；鋒面周五移到巴士海峽，南部、東南部雨會繼續下，北部雨勢緩和轉短暫陣雨；要等到下周才會完全脫離鋒面，屆時可能還有午後雷陣雨。

彭啟明在臉書指出，今起鋒面逐漸接近，將南北擺盪持續至周五，周末南移雨勢稍緩和。吳聖宇在臉書表示，今西南季風進入台灣附近，水氣增多，配合鋒面逐漸靠近，天氣轉趨不穩定，台灣海峽有對流雲系發展移入，西半部有短暫陣雨或雷雨；白天加上熱力作用，本島上空或山區有熱對流發展降雨機會，可能有短時較大雨勢出現。

吳聖宇指出，周二鋒面逐漸抵達北台灣上空，配合西南季風水氣，鋒面上以及鋒面前均有中小尺度對流在台灣海峽發展並且移入機會，西半部及東北部有陣雨或雷雨，花東有短暫陣雨或雷雨，對流發展旺盛時將有短時強降雨及豪大雨發生機會。

▼天氣風險公司製作一張圖提醒未來5天雨區預報。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲▼一周天氣。（圖／天氣風險公司）

吳聖宇提到，周三鋒面在台灣上空緩慢往南壓，逐漸來到南台灣，鋒面上中小尺度對流發展旺盛，中部、南部有陣雨或雷雨，北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，對流發展旺盛時有短時強降雨及豪大雨發生機會。

吳聖宇說，鋒面周四位置稍往北抬，持續滯留於台灣附近，受鋒面上中小尺度對流發展旺盛影響，西半部、東北部有陣雨或雷雨，花東地區有短暫陣雨或雷雨，強對流直接影響時有短時強降雨及豪大雨發生機會。

吳聖宇表示，鋒面位置周五再度南壓，下午到晚間進入台灣東南方海面至巴士海峽，逐漸離開台灣上空，受鋒面上中小尺度對流發展旺盛影響，白天期間西半部、東北部有陣雨或雷雨，花東有短暫陣雨或雷雨，強對流直接影響時有短時強降雨及豪大雨發生機會；晚間因鋒面南壓遠離，南部、花東仍有短暫陣雨，降雨可望明顯趨緩。

吳聖宇指出，鋒面周六、周日位於台灣南端到巴士海峽之間，水氣相對減少，雨勢緩和，各地大致為多雲到陰偶有局部短暫陣雨天氣，山區午後有局部熱對流降雨機會。

▼本周北部逐日降溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,鋒面,彭啟明,吳聖宇

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