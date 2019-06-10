　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反送中者推翻拒馬、佔路癱瘓交通！警「包圍搜身」逾百人被捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透社）

▲反送中遊行，警方與民眾爆發衝突。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）於9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），團體估計大約有超過103萬人參加，抗議民眾與警方在凌晨發生衝突。目前仍有上百人被驅趕聚集在舊灣仔警署對面，靜坐抗議，大批防暴警察包圍示威者，已經對峙超過一小時，尚未有進一步行動。

示威者一直到凌晨2點多都持續在聚集，從原本的金鐘走到灣仔，一度佔領灣仔主要道路告士打道，令交通癱瘓，大約2點45分，警方開始驅趕，將大批示威者由告士打道馬路趕至人行道上，據報有多名示威者因此被拘捕或受傷，估計被捕者有超過百人。

香港獨立媒體《立場新聞》報導，至少有兩名三年級的中大生以及港大學生被捕，有網路消息流傳，「學生獨立聯盟」召集人陳家駒也在衝突期間被捕。

港媒報導，到了凌晨4點多時，有示威者被登記身份證、搜身及錄影，檢查是否有違禁品及是否被通緝人士，但隨後獲得逐一放行，警方表明保留追究權利。另外，亦有在現場的媒體記者被驅趕，警方不斷用電筒照向記者鏡頭，香港無線新台報導指出，該台有一名攝影記者受傷。

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透社）

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透社）

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透社）

▲警民雙方皆有人受傷。（圖／路透社）

這場遊行原先預計10點結束，但事後仍有大批人群未從街道上散去，凌晨開始，有人在立法會大樓外丟東西，不斷挑釁警方，接著警民雙方發生衝突，皆有人流血掛彩，有臉書網友表示，現場警方出動警棍、胡椒噴霧等道具驅趕。

警方在今日凌晨發表聲明指出，對此次暴力示威感到非常遺憾，因有3名警員及1名記者受傷，故對此種暴力的行為予以嚴厲譴責。警方表示，有一批戴口罩的暴力示威者在無任何理由下衝擊立法會，損毀車閘、破壞鐵馬（拒馬），並用鐵馬襲擊警員，這已「破壞香港和平理性示威的傳統」，已經將過程錄影，會追究到底。

ET快訊
郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網暈：會溺
「典型鋒面+西南氣流」灌雨4天！一張圖看致災豪雨彈怎下
夜火他提水衝屋內慘死！禮儀師女兒忍淚修復遺體　媽要賠200萬

關鍵字：香港,逃犯條例,反送中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美財長：美中貿易協議若順利談成　川普可能對華為鬆綁禁令

反送中者推翻拒馬、佔路癱瘓交通！警「包圍搜身」逾百人被捕

「競選黨魁首相」英國外相見梅克爾　歐盟願意重新討論脫歐協議

14年沒清房間！電玩直播主公開清掃過程...挖出100隻死蛆　驚曝：還發現裝滿的尿瓶

妻子沒子宮！妹妹借肚生下可愛男寶寶　丈夫淚：我們看見了奇蹟

被吸完吐白沫！鮮肉男「倒地亡」醫脫衣傻眼　女友崩潰：以為他受得了

5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

準新娘被求婚後遇死亡車禍！砂石車失控翻覆輾斃乘客　13人死亡

4惡男報復債主…虐殺「2歲女童」挖眼、打斷手　棄屍垃圾堆

幸運餅乾字條「背面5數字」　他跟著買2年…爽中108億頭獎

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

美財長：美中貿易協議若順利談成　川普可能對華為鬆綁禁令

反送中者推翻拒馬、佔路癱瘓交通！警「包圍搜身」逾百人被捕

「競選黨魁首相」英國外相見梅克爾　歐盟願意重新討論脫歐協議

14年沒清房間！電玩直播主公開清掃過程...挖出100隻死蛆　驚曝：還發現裝滿的尿瓶

妻子沒子宮！妹妹借肚生下可愛男寶寶　丈夫淚：我們看見了奇蹟

被吸完吐白沫！鮮肉男「倒地亡」醫脫衣傻眼　女友崩潰：以為他受得了

5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

準新娘被求婚後遇死亡車禍！砂石車失控翻覆輾斃乘客　13人死亡

4惡男報復債主…虐殺「2歲女童」挖眼、打斷手　棄屍垃圾堆

幸運餅乾字條「背面5數字」　他跟著買2年…爽中108億頭獎

美財長：美中貿易協議若順利談成　川普可能對華為鬆綁禁令

是高畫質的世界奇觀！《世紀帝國2 決定版》今秋推出

反送中者推翻拒馬、佔路癱瘓交通！警「包圍搜身」逾百人被捕

酒店小姐大戰業務人夫6次　一句「難怪老公只想往外跑」氣炸正宮

太妍公開8款「平價美妝」愛用清單　墨水睫毛膏、吸油海綿必買

基努李維本尊現身！《電馭叛客 2077》終於敲定明年4月上市

「競選黨魁首相」英國外相見梅克爾　歐盟願意重新討論脫歐協議

拳皇人氣女角不知火舞、古娜將參戰《生死格鬥6》

婆婆擅拿「高價保養品」給小姑用　她討回…竟被當面摔地砸爛

內褲卡大腿…紀德艦「班長帶女兵」壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

女國二生上學途中遭BB彈狂射 爸淚曝兇徒動機：我真的沒辦法

國際熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

女童腸子被泳池吸出　10年近況..

19歲Uber外送員等待背影 ..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

電玩直播主14年沒清房間　挖出..

10歲兒緊抓欄杆痛哭哀求　仍被..

妻子沒子宮！妹妹借肚生下可愛男..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

人妻殺前夫後肢解　棄屍至少3處

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

4大人報復債主　虐殺2歲女童棄..

準新娘被求婚後遇車禍　砂石車翻..

2款iPhone淘汰！iOS ..

更多熱門

相關新聞

港反送中遊行　警民衝突濺血

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。主辦單位說明，到場人數將超越2003年「七一」遊行的50萬人次。目前遊行群眾聚集在立法會外；現場傳出刺鼻胡椒味，且警察、民眾兩方都出現掛彩送醫的情形。

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不曉得

蔡英文回應「反送中」：堅持命運決定權

港逃犯條例修訂　50萬人憂心上街

超過50萬人　反送中遊行警噴辣椒水

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

超合！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3

Eason忍N年控他出外景霸凌！

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹現身回應了

女童腸子被泳池吸出　10年近況曝

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

竹聯大哥性侵少女判刑定讞落跑！警公布照片追緝

快訊／馬如龍肺腺癌病逝！享壽80歲

好市多買洗髮精　男友香到崩潰…

大學最易脫魯科系　老司機專業回應了

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面