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快訊／凌晨立法會前爆衝突！香港反送中遊行民眾被噴胡椒水、警察「血濺滿臉」

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▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

▲香港反送中遊行，有警察滿臉鮮血。（圖／翻攝自Facebook網友Marty Lee／《香港突發事故報料區》

政治中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。主辦單位說明，到場人數將超越2003年「七一」遊行的50萬人次。目前遊行群眾聚集在立法會外；現場傳出刺鼻胡椒味，且警察、民眾兩方都出現掛彩送醫的情形。

FB網友慕容澤‎指出，目前反送中遊行的群眾聚集在立法會外，現場不但傳出刺鼻的胡椒味，甚至還有民眾與警察發生肢體衝突，造成受傷送醫的情形。此外，網友Marty Lee在FB社團《香港突發事故報料區》貼出照片表示，有警察在這場衝突中受傷，導致滿臉鮮血、掛彩上救護車。

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》起源自2018年2月台灣發生的命案，香港男子陳同佳在台殺害女友棄屍後逃回香港；不過，港台之間並無引渡條款，因此港府至今仍未將嫌犯引渡回台受審。

▼香港反送中遊行，民眾聚集在立法會外。（圖／翻攝自Facebook網友慕容澤‎／《香港突發事故報料區》

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

事件過後，香港政府今年2月提出《逃犯條例》與《刑事互助條例》草案，針對未與香港簽定引渡條款的國家、地區，提出了移交罪犯的明文規定。

為了處理多地問題，香港保安局向港府提出2種建議，分別是：

一、採取「一次性個案」的方式，來處理北京當局、台灣與澳門移交逃犯的請求。

二、以香港特首為主，透過發出「證明書」的方式，來啟動移交請求，再交由法庭審理，去除立法會審議個案的職權。

對於《逃犯條例》的修訂案，香港泛民主派人士擔憂，政治犯可能會被透過這項法律，被引渡至北京受審。對此，香港保安局局長李家超3月底公布多項新的條款，去除破產和證券期貨交易等9項罪行，且將逃犯移交的門檻提高，不過，仍有許多反對、質疑的聲音出現。因此泛民主派今年3月31日、4月28日街發起過「反修法遊行」，並稱參與人數為1.2萬人、13萬人左右。

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關鍵字：反送中遊行,逃犯條例,粵港澳要聞

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