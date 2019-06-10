彰化2獒犬「失控不給遛」街頭暴咬…阿婆驚恐：我被拖下車！動防所擬開罰

社會中心／綜合報導

彰化縣溪湖鎮9日上午驚傳2頭獒犬竄出，見到路人經過張口便咬，造成2名女子受傷，其中一名遭咬的60歲謝姓阿婆驚恐地說，她騎車經過，犬隻見到她立刻撲上咬住小腿，力氣大到還一度將她拖下機車。事後彰化動物防疫所立即捕回2頭獒犬，飼主也歉然表示，上午女兒想要遛狗，但2隻狗卻掙脫跑出門，沒想到竟會害人受傷；動防所指出，飼主未依規定繫上牽繩，還致人受傷，將擬開罰新台幣3000至1萬5000元。

溪湖鎮鎮長黃瑞珠表示，9日上午這2頭獒犬就在成功路街頭遊蕩，一名30歲的陳姓女子當時騎著單車外出運動，行經該路段後立即遭到2頭獒犬追咬，左大腿、小腿皆被咬傷，雖然就醫後並無生命危險，但傷勢較重仍須留院觀察。而另名受傷的謝姓阿婆也驚恐地說，她當時騎著機車經過，見到陳女遭追咬嚇得停下查看，沒想到其中1隻獒犬見狀，迅速轉移目標，朝著阿婆的小腿狠狠咬下，兇猛且強大的力氣還一度將她拖下機車。

▲謝姓阿婆驚恐地說，當時自己只是停下查看，沒想到就被獒犬狠咬，還一度被拖下機車。（圖／東森新聞）

黃瑞珠說，事後經鄰近民眾報案求援，鎮公所、動防所及清潔隊等約20名相關人員到場，還動用了麻醉吹箭追捕；起初2頭獒犬中箭後還頑強抵抗，逃進苗圃區、草叢中，現場人員不敢大意，逐步縮小圍捕圈，待麻醉藥效發作後，才敢上前以膠帶纏住獒犬嘴部，再將其送往動防所。

彰化縣動防所所長董孟治表示，這2頭獒犬一公一母，經掃描後雖未植入晶片，但就外觀研判應有人飼養，直到下午時分，飼主才匆匆前來認領，滿臉歉意地表示，自己早上上班不在家，女兒想要帶2頭獒犬出門遛遛，沒想到牠們卻失控掙脫跑出門，還造成無辜的2名民眾受傷。

事後飼主也到謝姓阿婆家中致歉，並前往醫院探視受傷的陳女，表示願意負起所有賠償責任；但董孟治表示，雖然飼主已補辦寵物登記，但其女兒帶大型犬出門時並未依法繫上牽繩，後續將擬依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

▼2頭失控的獒犬最後被麻醉制伏，送往中途之家暫時安置。（圖／溪湖鎮公所提供）