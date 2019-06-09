9惡少為錢當街圍毆擄人　鳳林1男被挾持4小時獲救

記者王兆麟／花蓮報導

國際慢城花蓮鳳林鎮7日傍晚發生青少年圍毆砸車及擄人事件，一群青少年於鳯林鎮中正路二段統冠超市前持棒球鋁棒圍毆1名男子事後又強押被毆男子上車挾持往北部，鳳林分局出動快打部隊抵達現場後，滋事群眾早已離去，分局長黃國師立即成立專案小組追緝涉案相關人、車。當日晚間近10時，專案小組將黃姓嫌犯等9人查緝到案，並救回被押被害人，並查扣犯案鋁棒等，全案依妨害自由罪移送偵辦。

▲男子遭1群青少年圍毆後，被挾持上車帶離現場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

鳳林分局勤務指揮中心7日18時30分接獲110報案，在鳳林鎮中正路二段統冠超市前，有多名青年集體砸車及圍毆情事。

▲▼專案小組循線在花蓮市南京街附近實施地毯式搜索，陸續將9名涉案青少年圍捕到案。

鳳林分局獲報後出動快打部隊前往案發地，抵達現場後未發現鬥毆情事，僅留被害者女友在現場，據稱：被害人遭歹徒毆打及強壓上車北上；分局長黃國師非常重視，立即成立專案小組，強力追緝涉案相關人、車。



專案小組查訪現場目擊者發現涉案青少年分別駕駛三部車強押被害者由鳳林鎮往北方向逃逸，分局偵查隊派六名幹員沿歹徒逃逸方向往花蓮查緝，循線在花蓮市南京街上之民宅前發現該涉案之三部車輛。

專案小組人員不敢吊以輕心，完成嚴密佈署後立即實施地毯式搜查，在案發4小時內陸續將犯案黃姓犯嫌等9人查緝到案，順利救回被害者並扣得犯案工具鋁棒等。其中陽姓歹徒為新北地檢及地院發布之毒品通緝犯，一干涉案人犯由偵查隊幹員帶回鳳林分局依傷害及妨害自由罪移送偵辦。

警方表示，雙方係因金錢糾紛引發鬥毆擄人事件。