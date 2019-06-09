雲南大理發生森林大火　焰高6米氣溫高風向亂撲救難

記者馬叔安／綜合報導

雲南省大理州彌渡縣8日上午突發森林火災，大理州森林消防支隊出動100名指戰員迅速趕往火災現場，經勘察，火場北側火線長4000米，由於火場氣溫高風向不定，處置難度較大，火勢未得到有效控制，雲南消防指揮部已命令保山、麗江森林消防支隊做好增援準備，火災成因尚且不明。

▲雲南大理火災撲救現場。（圖／翻攝自雲南網）

在曝光的畫面中，可以看到火勢順著山上的植被延燒，火勢蔓延的樹梢，照亮夜空，抵達現場的消防人員以各種器具進行緊急灌救，企圖控制住火勢延燒。

《中新社》報導，火災發生於8日上午，直到當天19點20分，大理州森林消防支隊直屬中隊、大理中隊，漾濞中隊等多個救火隊伍奮力撲救。

▲雲南大理火災。（圖／翻攝自《中新社》）

雲南網報導，14時57分，該支隊100名人員到達火場，經現地勘查，火災類型為穩進地表火伴局部樹冠火，火勢向西北方向蔓延，火場植被以雲南松、低矮灌木為主，海拔約1800米，氣溫約29℃，由於火場風力較大，風向不定、氣溫較高，無法進行撲救，隊伍必須原地待命。

央視新聞報導，因火場植被茂密、風向不定，形成高強度樹冠火，火焰高度達4到6米，已經共投入地方以及森林消防隊伍600餘人進行搶救。