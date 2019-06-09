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雲南滇中發現世界級鋰礦　資源量超過500萬噸

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▲▼ 雲南滇中發現世界級鋰礦。（圖／翻攝自香港東網）

▲勘查人員在現場進行勘驗。（圖／翻攝自香港東網）

大陸中心／綜合報導

據中國科學院地球化學研究所消息稱，中國大陸新類型鋰礦找礦及成礦理論，在最近取得重大的突破，並且在雲南滇中地區的昆明、曲靖、楚雄和玉溪，發現了一個世界級的鋰資源基地。

據《香港東網》報導，中國大陸屬於鋰資源進口國，2011至2015年的對外依存度高達80%，為了解決鋰資源假手於外人的情況，稀散礦產資源基地深部深測技術示範首席科學家、中科院地球化學研究所溫漢捷研究員，先前提出過「碳酸鹽粘土型鋰礦床」的新礦床類型和成礦新模式。

▲▼ 雲南滇中發現世界級鋰礦。（圖／翻攝自香港東網）

▲項目組人員進行項目中期匯報。（圖／翻攝自香港東網）

該項國家重點研發計畫項目，在近日取得重大突破，課題組在雲南滇中盆地發現一個潛在的巨型鋰資源基地，硬體為一套「陸緣─濱海」相沉積岩層，項目組在該地域圈定的兩個靶區進行科研示範性勘查。

工程勘查結果顯示，該區域富鋰礦層分布穩定，厚度約2至16公尺，氧化鋰品位0.10%至1.02%，平均品位0.30%，在7.2平方公里的科研示範區範圍內共獲得氧化鋰資源量約34萬噸，以此推論，該地區的鋰資源量超過500萬噸。

▲▼ 雲南滇中發現世界級鋰礦。（圖／翻攝自香港東網）

▲中國大陸每年進口大量鋰資源。（圖／翻攝自香港東網）

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關鍵字：雲南,滇中,鋰礦,資源量,平均品位

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