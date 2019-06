公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

▲女童沒想到公車上有用過的針頭。(圖/示意圖/取自免費圖庫pixabay)



國際中心/綜合報導

英國6歲女童瑪蒂達(Matilda Dalley)1日跟著3名姐姐搭乘公車,就在她坐下時,她感到一陣刺痛並開始哭泣,經過檢查,竟然在兩個位置中間找到使用過的針頭,雖然事後送醫接受治療,仍必須等待9個月後出爐的檢測報告。她的母親妮基(Nikki Dalley)難以接受此事,希望當地的公車司機一定要仔細檢查座位。

《每日郵報》報導,瑪蒂達來自林肯郡(Lincolnshire),當時她與3位姐姐搭乘捷達集團(Stagecoach)的一班公車,怎料兩個座位的中間卻藏有針頭,沒有多想的她坐下後立刻痛到流淚。姐姐們原本以為是有羽毛之類的東西,最後卻發現用過的針頭,而且她們在移除時也被刺到。

