爸媽都要看！　當了媽媽以後要捨棄的5種損友

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

每天夾在帶孩子與做家事之間，對媽媽來說，朋友的重要性，似乎比生子前更為明顯了，尤其是新手媽媽，忙著照顧新生兒，根本沒有什麼喘息的機會，時間過得很快，一轉眼驚覺，因為興趣跟話題不再相同，老朋友漸漸離自己越來越遠，這時候，必須重新建立起自己的交友圈，但你知道嗎？當上媽媽以後，任何大小事都會影響家庭，所以你必須要懂得選擇朋友！

年輕的時候，我們都曾犯過錯，為了交朋友而交朋友，狐群狗黨、酒肉朋友，都來，都來！但現在可不一樣，出了社會、有了家庭，我們得重質不重量，「如何趨吉避凶？」請你離這5種損友遠一點！

1、貶低你價值的朋友。

做一個稱職的父母，除了責任感以外，還需要源源不絕的決心與耐力，尤其育兒路上的挫折、婚姻途中的障礙，這些狀況題都是在自家發生，旁人很難推測、揣摩，就算他們發表了評論，也很容易失準，反而讓我們更挫折與無奈，認為自己孤立無援。

此時，若是結交了愛貶低他人價值的朋友，那就更慘了！那些人成天說東說西，就是不檢討自己，看你低潮還要潑酸、推兩把，若是意志不堅，很容易陷入一種懷疑自己的漩渦中，造成家庭裡的惡性循環，他們卻不用替風涼話負責。

真正的朋友，會希望你平安幸福，他將引導你發覺自身價值，用自信與溫暖形成一個善意的關係網絡。

2、愛說小話的朋友。

當媽媽是很寂寞的，有時候，我們會耐不住這種孤獨感，強迫加入一個自己其實不太認同的交友圈，一開始是分享育兒經、購物心得，慢慢有團購勢力介入，搞得自己不買幾樣，好像就沒朋友，當這個圈子越來越大，幾個比較強勢的媽媽開始分裂，自開小群組，互相說三道四、講人八卦，甚至對非我族類的媽媽人身攻擊。

當我們教導孩子對他人禮貌、有同理心的時候，自己轉過頭卻是用手機，在講別的家庭的八卦、對其他媽媽說小話，這樣不是超假、超虛偽的嗎？父母對自己的道德標準，必須與對孩子的相同，這樣才是「身教」啊。

特別提醒，別以為這火燒不到自己，既然這些群體的屬性如此，就代表自己有天也可能成為被攻擊的對象，轉移育兒壓力有很多方法，千萬不要去結交愛說小話的朋友，那不是真的友誼，而且會害到你。

生兒育女已經很累了，別讓這些嘴臉拉著你一起猙獰。

3、利用你焦慮的朋友。

沒辦法，養孩子壓力真的很大，成為父母的那一刻起，除非擺爛不負責，否則到孩子自立之前，焦慮根本是如影隨形，此時，那些非因宗教、直銷，單純願意陪陪你的朋友就更為重要了！

我曾經分享過，因為是單親家庭，很多宗教或傳直銷的人，會特別對我們釋出善意，宗教方面，我自己個性獨立，很難完全去相信神鬼之說，就算自己有過靈異體驗，我還是無法放下鐵齒那面。

尤其現在宗教常牽扯政治及各種議題，更讓人產生排斥感，「為什麼我加入，就要跟著這些人一起支持或批判？難道不能有自己的觀察嗎？我相信的是神，我不認為神的愛會有所分別。」

更別說傳直銷了，不是說傳直銷的東西不好，但效果普遍被神化，銷售人員的素質又良莠不一，我無法接受用宗教信仰的方式去銷售物品，不管是向我推薦，或是要我加入去推薦給別人。

利用他人焦慮，達到自己利益，這不是朋友。

4、只從你身上挖資源的朋友。

「朋友，不等於工具人。」很多人說要經營人脈，但人脈這種關係是互相的。

我碰過一種人，老想從「朋友」身上掏資源，他的生意缺少什麼，就拗朋友的專長來「幫忙」，但自己連杯飲料或飯局（這是基本禮貌），都沒想到要回饋，一開始，我想說他可能太忙，缺乏了禮數吧，不過，好人卡多拿幾次，連DAHLIA都被拿去招攬生意，我就知道要設停損點了。

「好吧好吧，你都拿去吧！」他肯定沒發覺這是消費別人的行為，或許還暗自竊喜自己很聰明吧，其實現在網路社會，天底下哪有不會被發現的事？律師建議我向他追究，但我懶得糾纏下去，寧願多割捨點，也不願意有所牽扯，繼續沾黏，只是更消耗自己而已。

如果你身邊有這樣的「友誼」，請務必果斷拋棄這樣的關係，遠離那些把自己當工具人的「朋友」，因為他們並不是朋友。

5、喜歡替你處理伴侶關係的朋友。

我們與伴侶的疑難雜症，要多聽他人意見，但自己處理。

我看過很多出軌例子，都是朋友好意幫忙，當說客去勸解，或是做傾聽垃圾桶，但心事、家事都很私密，聊到敞開了胸懷，不但會越講越多，還容易出狀況。

或許，一開始是純安慰性質，但別忘了戀愛是談出來的，到後頭難免有些「只有你懂我」的錯覺，在與伴侶已經不太愉快的情況下，那些把持不住的，就開始轉為肢體動作，造成更嚴重的傷害。

所以，如果你的朋友雞婆到會主動介入處理這些事情，請小心他也可能取代你的位置，不管有意無意。

最重要的是，有了家庭以後，我們對關係要有斷、捨、離的勇氣，孰輕孰重，自己要有一把尺，對這5種損友保持禮貌並拉開距離，別擔心這樣會得罪人，自己與家人才是最重要的！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。