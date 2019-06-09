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日本2歲女童全身瘀傷被虐死「體重僅6kg」　正妹媽及男友被逮

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▲▼日本北海道傳出驚人虐童案，正妹媽媽池田莉菜與男友疑似虐死2歲女童。（圖／翻攝自推特）

▲北海道正妹媽媽池田莉菜與男友疑似虐死2歲女童。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

日本北海道發生疑似虐童致死案，一名2歲女童全身是傷被送醫，不久後就死亡，當時體重僅6公斤，身上還有多處嚴重瘀青的痕跡，甚至還疑似被菸頭燙傷。嫌疑人則是女童的21歲媽媽池田莉菜，以及她24歲的男友藤原一彌，目前兩人皆被警方逮捕。

NHK報導，2歲女童詩梨在5日突然意識不清昏倒，母親池田報警，警方澳廠後即刻將孩子送到醫院，當時詩梨身上沒有穿衣服，只包著尿布送醫後不久就死亡，死因為衰弱致死，死時體重僅有6公斤，只有平均體重的一半，非常瘦弱，且幾乎全身都有被重擊的瘀青，甚至還被菸頭燙傷。

21歲的池田莉菜在札幌市餐飲店打工，24歲的男友藤原一彌則是在經營餐飲店。警方認為，兩人疑似在家中虐待女童，像是不給孩子吃飯，隨意毆打等等，已經在7日將兩人都逮捕，目前還在持續調查中。

警方指出，當時接獲通報進房時，詩梨身上只穿著尿布，周圍還有疑似嘔吐的痕跡。附近一名鄰居指出，池田一家所住的房裡常常有小孩的哭聲傳出，哭最凶的時候是中午以及深夜，有時候還會聽到男性罵人，或是踢牆壁的聲音，鄰居曾在4月時通報疑似虐童，也有兒福機構來訪查過，但似乎沒有進一步處理。

▲▼日本北海道傳出驚人虐童案，正妹媽媽池田莉菜與男友疑似虐死2歲女童。（圖／翻攝自推特）

▲池田與男友疑似長期毆打小孩，還不讓孩子吃飯。（圖／翻攝自池田IG）

另外，警方的紀錄顯示，在上個月12日也有鄰居因為聽到孩子大哭而通報，警方到場之後，發現詩梨身上有瘀青的痕跡，但當時池田表示，只是洗澡的時候，孩子不乖大哭而已，並沒有虐待等情事，警方僅聯絡了兒福機構監督，當下沒做其他處理，沒想到3個禮拜後，詩梨就不幸身亡。

札幌市東部衛生中心的紀錄顯示，池田曾在去年6月帶詩梨接受定期體檢，當時一歲半的詩梨體重和身高都低於平均，體重只有6.75公斤，比平均少了3公斤，當時院方就懷疑是否有虐待跡象，但池田辯稱「都有好好吃飯」，經過診斷之後，院方要求池田3個月後再帶孩子回診，但她沒有再回去。

健保中心表示，他們在去年11月到1月之間，一共打了4次電話，但都無法聯絡到池田，後來池田等人搬到中央區居住，東部衛生中心也就無法管轄了，院方認為，這次的憾事證明了應對不當，通報系統的確有疏失，希望日後可以改善，避免再發生。

這起案件驚動日本社會，日本政府相關部會昨天在首相官邸召開緊急會議，內閣官房副長官杉田和博說，相關單位未充分掌握防止這起虐童事件發生的機會，政府會對有無過失進行檢討，未來必須推動徹底防範類似事件的對策。

▼池田曾在推特上曬女兒照片。

▲▼日本北海道傳出驚人虐童案，正妹媽媽池田莉菜與男友疑似虐死2歲女童。（圖／翻攝自推特）

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