5歲童被會計罰站多處挫傷　「處長你起立」屏議員痛批教育處消極處理

▲許馨勻說，「處長你就先站著喔」。（圖／翻攝自屏東縣議會）



政治中心／綜合報導

屏東某國小附設的幼稚園日前發生疑似虐童事件，一名5歲男童被會計人員要求站在牆角50分鐘，且身上出現多處挫傷。對此，國民黨籍屏東縣議員許馨勻不滿教育處沒有進行懲處，13日下午質詢時，要求屏東縣教育處處長江國樑站立備詢；她強調，「這不是罰站」，而是「感同身受」。

國民黨籍屏東縣議員許馨勻13日表示，5歲童被罰站的案件經過1個多月，卻沒有得到有效處理，希望處長江國樑以「陪同」的方式，了解該名男童受到處罰時的感受。

▼5歲男童被叫進辦公室罰站，身上出現多處挫傷，紅圈處為「巴掌傷痕」。（圖／翻攝自屏東縣議會）



許馨勻指出，會計人員要求孩童罰站，已經是明顯違規事實，教育處卻沒有做出立即處分，「會計她踰越她這個權責，她來做教導的工作，這個是不是有立即的罰則」、「你一個教育處長，可以做縣長的工作嗎？」

許馨勻強調，孩童不但被會計人員罰站50分鐘，身上還出現多處擦傷，且向家長哭訴「會計打我，打得非常用力」，甚至說出「不想去上學」等話語。

許馨勻痛批，教育處過了1個多月，才向家長告知「會計做法有點不當」，且不但對男童的挫傷以「醫療專業」含糊帶過，還沒有派人到男童家中進行訪查，僅回應學校提供的資料，完全是消極處理。

對於許馨勻的質疑，江國樑則強調，將成立調查小組，對整起事件進行更縝密的調查，且應該能在1個月內完成調查工作。不過，許馨勻提到，家長4月底就向教育局投訴，卻未得到任何回覆，只能向媒體爆料，最後投訴到自己手上，「1個月？從事發到現在，也超過1個月了！」

談到5歲童被罰站的案件，屏東縣長潘孟安指出，會計員已在行政管理上踰越分寸、工作項目，未來將對相關行為進行評鑑、處置。

▼潘孟安回應，日後會對相關行為進行評鑑、處置。（圖／翻攝自屏東縣議會）

