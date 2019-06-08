約好唱「生日快樂歌」給媽聽…酒駕男撞碎天倫夢！3兄妹靈堂前悲痛哭

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酒駕撞碎美滿家庭！桃園市觀音區1日晚間7時發生一起死亡車禍，酒醉的許男（26歲）駕駛自小客車闖紅燈，在路口攔腰撞上雙載機車騎士夫妻，導致妻死夫重傷；家屬悲憤地表示，夫妻倆人還育有2名尚在就讀小學的年幼子女（2男1女），3個孩子相當乖巧，原本還約好今（8日）要一起唱生日快樂歌替媽媽慶生，怎料一起突發的意外，竟讓母子天人永隔，3兄妹只能無助地天天在靈堂痛哭。

▲許男酒駕還闖紅燈高速直行，攔腰撞上雙載機車騎士。（圖／東森新聞）

警方調查，車禍發生當天黃姓男子（38歲）騎著機車載妻子羅女（35歲）外出，準備到工廠上大夜班，但行經大同一路與成功路一段路口處時，卻遭酒駕又闖紅燈的許男高速攔腰撞上，強大的撞擊力道將夫妻2人撞飛10多公尺，坐在後座的羅女因傷勢太過嚴重，當場就沒有生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治身亡；而騎車的黃男傷勢也相當嚴重，目前還在加護病房中與死神拔河。

家屬哀痛地指出，3兄妹雖然年幼，但卻相當乖巧、孝順，因父母平時需要工作，因此一家五口分隔兩地生活，僅有假日時光才會相聚，共享天倫樂；在事故發生後，3兄妹趕到醫院，見到母親的遺體忍不住落淚，還趴在媽媽身旁不斷哭喊「我要找媽媽」，讓人望之心碎，而爺爺奶奶也相當無助，只能抱著3個孩子跟著落淚。

家屬表示，黃男夫妻倆收入並不是太好，2人都在工廠上班，當天黃男載著妻子出門準備上大夜班，怎麼也料不到竟會遭到酒駕奪命；而今（8日）還是羅女的生日，孝順的3個孩子原本還約好今天要與父母相聚，並一起唱生日快樂歌給媽媽聽、替她慶生，但這樣簡單的小夢想也都被酒醉的許男狠狠撞碎，再也無法實現，兄妹3人失恃後哀痛不已，每天都在母親的靈堂前哭泣，但再多的淚水也喚不回疼愛他們的媽媽。

更讓家屬無法接受的是，許男在肇事後至今都未現身上香，也未有一句簡單的道歉，只有在昨（7日）頭七法會時，有一通自稱是許男家屬的電話打來，除此之外再無任何致意。現在家屬除了希望黃男傷勢好轉、趕快醒來外，也盼警方能夠嚴正執法，還給家屬一個公道。

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▲黃男夫妻倆被撞飛10多公尺，1死1重傷。（圖／記者莊智勝翻攝）