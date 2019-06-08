　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／桃園報導

「我想要找媽媽！」桃園市觀音區1日晚間7時許發生一起死亡酒駕，造成妻死夫重傷慘劇，留下3名年幼子女望著母親的遺體無助痛哭；如今事隔多日，監視器關鍵畫面曝光，當時黃男（38歲）騎著機車載妻子羅女（35歲）外出，不料卻遭酒醉的許男（26歲）駕車闖紅燈，當場攔腰撞上，夫妻2人雙雙被撞飛，場面相當驚悚。

▲▼桃園酒駕，妻死夫重傷，留3名年幼子女。（圖／東森新聞）

▲黃男當時騎機車載妻綠燈直行，但卻遭闖紅燈的白色自小客攔腰撞飛。（圖／東森新聞）

大園分局警方調查，這起事故就發生在大同一路與成功路一段的十字路口，當時黃男載著妻子騎車沿著大同一路綠燈直行，而酒醉的許男則自成功路一段駛來，行經路口處時未注意到號誌已轉紅，還加速駛越路口，當場攔腰撞上機車，強大的撞擊力道將夫妻2人撞飛，機車也幾乎全毀，瞬間成了廢鐵。

警方指出，事故發生當下，黃男與羅女的傷勢都相當嚴重，經緊急送醫搶救後，羅女急救無效，宣告不治身亡，丈夫黃男目前則仍在加護病房觀察，還在與死神拔河；而酒測值達0.27mg/L的肇事者許男，雖然車頭撞到全毀，但卻僅受到輕微擦傷，案發當下就已遭警方帶回偵訊，並依公共危險罪、過失致死罪嫌移送桃園地檢署，現仍在收押中。

▲▼桃園酒駕，妻死夫重傷，留3名年幼子女。（圖／東森新聞）

▲肇事的許男僅受到輕微擦傷，目前已遭警方移送、收押。（圖／東森新聞）

在事故發生後，一名陳姓禮儀師於2日接手承辦羅女後事，見到3名還在就讀國小的年幼子女趴在母親遺體旁痛哭失聲，還不斷喊著「我要找媽媽」，令他心酸難忍，上網痛批酒駕惡行，直指事發至今羅女頭七已過，但仍未見到許男現身上香，家屬也未得到一句道歉，一個被酒駕撞碎的家庭，卻只能默默承受傷痛，盼能凝聚社會力量，替受害家屬討回公道。

▲▼桃園觀音區酒駕，妻死夫重傷，留下3幼子。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼桃園觀音區酒駕，妻死夫重傷，留下3幼子。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲白色自小客車頭全毀，足見撞擊力道相當強大。（圖／記者莊智勝翻攝）

死者的姑姑也現身表示，1日晚間接獲噩耗後，她不敢相信，當場癱軟在地，「從小就如此乖巧的姪女，讓我如此地不捨，父母親人哀痛欲絕，肇事者啊！你要拿出良心啊！」死者的學長也哀痛地說，「我學妹就這樣沒有了！麻煩大家注意一下當天的行車紀錄器，希望能有個結果！」

文章曝光後迅速在社群網路上延燒，引起網友熱烈討論，痛批「一定要給酒駕者判重刑，要不然悲劇總是不斷增加」、「喝了酒為什麼還要開車，連累無辜的人，罪該萬死」、「3個孩子還那麼小，他們的未來怎麼辦？這些酒駕的人要用什麼來賠」、「該死的酒駕屁孩，支持酒駕重刑！」

▲酒駕害命！母死父重傷、禮儀師Po文討公道。

▲黃男機車被撞得支離破碎，成了一部廢鐵。（圖／警方提供）

ET快訊
丫頭放送「長輩圖」泳衣炸出半球！私人沙灘拍全身辣照
月領12萬！假日一忙「至少60通電話」累炸　厭世男曝血汗職業
酒駕撞擊畫面曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」　3子趴母屍旁痛哭

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男外木山游泳失蹤！遺體野柳尋獲　女兒悲痛指認：是我爸

獨木舟客體力不支被海流往外帶　海巡眼尖發現急救援

約好唱「生日快樂歌」給媽聽…酒駕男撞碎天倫夢！3兄妹靈堂前悲痛哭

快訊／啃老族掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子彈超掉漆

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

酒駕害命！母死父重傷　「3幼子哭找媽媽」禮儀師PO文討公道

影／有種銬我啊！孕婦硬扯警察安全帽還狂咆哮　網怒：不能揍肚子就打臉

3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重傷

拿酒瓶砸頭流血「檢起訴殺人未遂」　法官：吃醋不是想殺人　

14歲少女懷孕「不知誰的種」　家長氣壞肉搜眾男友...1號2號3號

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

金智媛出身「瓦韓族」被殲滅..　心痛告別宋仲基：你是我的夢想

男外木山游泳失蹤！遺體野柳尋獲　女兒悲痛指認：是我爸

獨木舟客體力不支被海流往外帶　海巡眼尖發現急救援

約好唱「生日快樂歌」給媽聽…酒駕男撞碎天倫夢！3兄妹靈堂前悲痛哭

快訊／啃老族掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子彈超掉漆

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

酒駕害命！母死父重傷　「3幼子哭找媽媽」禮儀師PO文討公道

影／有種銬我啊！孕婦硬扯警察安全帽還狂咆哮　網怒：不能揍肚子就打臉

3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重傷

拿酒瓶砸頭流血「檢起訴殺人未遂」　法官：吃醋不是想殺人　

14歲少女懷孕「不知誰的種」　家長氣壞肉搜眾男友...1號2號3號

中職／伯納開導後開轟突破低潮　詹子賢：我沒放棄自己

嚴立婷抓拍1歲女「無敵笑容」　聽到像「小智峰」一秒森77：去看眼科！

真性情！這4星座超討厭「虛偽朋友」...假掰直接謝謝再聯絡

《冰與火之歌》和《史瑞克》角色搞笑撞臉！網驚：根本同一部戲

中職／詹子賢再見轟　笑跟恰恰說：這樣比較好跑回來

郭台銘歡唱感恩的心　台上痛批「政府跟孫中山做切割」

為何特別選花蓮造勢？韓國瑜解釋超感人原因　在地人聽完眼眶濕了

死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

被求婚瞬間「噗～」一聲　老公下跪超崩潰…蔡少芬轉頭糗翻啦！

中職／差1分追平張泰山得分王　彭政閔：終於！

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐..

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找..

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求..

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

女友月經來…男趁睡著「指侵」結..

酒駕男被自己的車輪絞碎腳踝！自..

男溺斃拉不起…慕谷慕魚封山傳抓..

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺..

「萬國幫老大」跑路8年　南港家..

BB槍襲北投國中妹！驚爆媽遭公..

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男..

騎士過彎跨越雙黃線！狠撞對向砂..

「公開吃相」餐廳業者反控　顧客..

跟親戚講完電話　他往下一跳「斷..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻眼

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面