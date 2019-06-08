酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

記者莊智勝／桃園報導

「我想要找媽媽！」桃園市觀音區1日晚間7時許發生一起死亡酒駕，造成妻死夫重傷慘劇，留下3名年幼子女望著母親的遺體無助痛哭；如今事隔多日，監視器關鍵畫面曝光，當時黃男（38歲）騎著機車載妻子羅女（35歲）外出，不料卻遭酒醉的許男（26歲）駕車闖紅燈，當場攔腰撞上，夫妻2人雙雙被撞飛，場面相當驚悚。

▲黃男當時騎機車載妻綠燈直行，但卻遭闖紅燈的白色自小客攔腰撞飛。（圖／東森新聞）

大園分局警方調查，這起事故就發生在大同一路與成功路一段的十字路口，當時黃男載著妻子騎車沿著大同一路綠燈直行，而酒醉的許男則自成功路一段駛來，行經路口處時未注意到號誌已轉紅，還加速駛越路口，當場攔腰撞上機車，強大的撞擊力道將夫妻2人撞飛，機車也幾乎全毀，瞬間成了廢鐵。

警方指出，事故發生當下，黃男與羅女的傷勢都相當嚴重，經緊急送醫搶救後，羅女急救無效，宣告不治身亡，丈夫黃男目前則仍在加護病房觀察，還在與死神拔河；而酒測值達0.27mg/L的肇事者許男，雖然車頭撞到全毀，但卻僅受到輕微擦傷，案發當下就已遭警方帶回偵訊，並依公共危險罪、過失致死罪嫌移送桃園地檢署，現仍在收押中。

▲肇事的許男僅受到輕微擦傷，目前已遭警方移送、收押。（圖／東森新聞）

在事故發生後，一名陳姓禮儀師於2日接手承辦羅女後事，見到3名還在就讀國小的年幼子女趴在母親遺體旁痛哭失聲，還不斷喊著「我要找媽媽」，令他心酸難忍，上網痛批酒駕惡行，直指事發至今羅女頭七已過，但仍未見到許男現身上香，家屬也未得到一句道歉，一個被酒駕撞碎的家庭，卻只能默默承受傷痛，盼能凝聚社會力量，替受害家屬討回公道。

▲白色自小客車頭全毀，足見撞擊力道相當強大。（圖／記者莊智勝翻攝）

死者的姑姑也現身表示，1日晚間接獲噩耗後，她不敢相信，當場癱軟在地，「從小就如此乖巧的姪女，讓我如此地不捨，父母親人哀痛欲絕，肇事者啊！你要拿出良心啊！」死者的學長也哀痛地說，「我學妹就這樣沒有了！麻煩大家注意一下當天的行車紀錄器，希望能有個結果！」

文章曝光後迅速在社群網路上延燒，引起網友熱烈討論，痛批「一定要給酒駕者判重刑，要不然悲劇總是不斷增加」、「喝了酒為什麼還要開車，連累無辜的人，罪該萬死」、「3個孩子還那麼小，他們的未來怎麼辦？這些酒駕的人要用什麼來賠」、「該死的酒駕屁孩，支持酒駕重刑！」

▲黃男機車被撞得支離破碎，成了一部廢鐵。（圖／警方提供）