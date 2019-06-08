快訊／蔡英文一派輕鬆迎戰賴清德　將把3年施政做完整說明

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將展開正面交鋒，《ETtoday新聞雲》預計從下午2點至3點半全程直播。總統蔡英文於下午1時10分抵達，身穿白色上衣，搭深藍色西裝外套，受訪時一派輕鬆表示，將會在政見會上把三年來的施政做說明。

民進黨8日將舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。

蔡英文於下午1時10分左右抵達會場，她身穿一貫的白色上衣，搭上深藍色西裝外套與西裝褲，受訪時一派輕鬆表示，會利用今天這個機會，把我們三年來為這個國家所規劃的事情，還有正在執行中的事情，提出一個報告，以平常心來面對。

對於對決自己的前行政院長？蔡英文表示，今天是政見發表會嘛，所以我們對整個國政的想法，各自其實有看法；而近來有許多黨公職力挺，包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌，以及桃園市長鄭文燦都出來拉票，蔡英文說，當然非常感謝他們的支持，我們也希望在整個初選的過程中，我們能夠把自己對這個國家的主張能夠來說明，也說明出我們執政的價值，讓我們黨內的同志還有支持我們的朋友，都覺得會有信心。

據了解，賴清德為了這場政見會，7日取消所有行程，閉門與立委林俊憲、郭國文進行模擬演練；反觀蔡英文，由於國政行程忙碌，實在找不出時間練習，但因為她的主軸是自己早已非常熟稔的國政，在下鄉行程中，已經多次與人民闡述，只需要幕僚簡單提醒，不需太多演練。

▲總統蔡英文抵達華視。（圖／記者林敬旻攝）

