3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重傷

▲許男酒後駕駛自小客車，闖紅燈撞上直行機車，釀成1死1重傷慘劇。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名陳姓禮儀師在臉書上PO文，表示日前接到一樁酒駕案，一對騎著機車的夫妻在路口遭撞，妻子當場身亡，而丈夫目前還在加護病房與死神拔河；令陳男感到揪心的是，夫妻倆還有3名尚在就讀國小的年幼兒女，3個孩子家庭突逢變故，不知如何是好，只能趴在媽媽的遺體不斷哭喊著「我要找媽媽」，「我真的很想過去抱著孩子一起哭，但是我知道不行……！」

據警方調查，這起酒駕致死案發生在1日晚間7時許，當時夫妻倆騎著機車外出，行經觀音區大同一路與成功路一段路口處時，遭到酒駕的許姓男子（26歲）闖紅燈猛撞，坐在後座的羅姓女子（35歲）送醫搶救後不治，而機車騎士黃姓男子（38歲）也受到重傷。警方指出，許男酒測值達0.27mg/L，訊後依公共危險及過失致死罪嫌移送法辦，目前仍在收押中。

陳姓禮儀師指出，2日接到案件後，發現孩子的媽媽當場就遭酒駕撞死，而爸爸則還在急救，情況相當危急，「自從當了爸爸之後，就對孩子的事很沒抵抗力！」陳姓禮儀師感嘆，夫妻倆還有3個年幼的孩子，看到3個小朋友頓時失恃，只能趴在媽媽的遺體旁痛哭，喊著要找媽媽；而孩子的爺爺奶奶也相當無助，自己的媳婦在一旁由葬儀社人員助念，而兒子則還在急救，只能抱著3個幼孫一起哭。

「昨天頭七法會已經圓滿了，肇事者那邊一樣完全沒表示……！」陳姓禮儀師8日再度PO文更新家屬近況，並轉述家屬說法，指責事發至今已有一個禮拜，但家屬卻僅接過一次自稱肇事者家屬打來的電話，從頭到尾都未見肇事的許男出現，也未來上過一枝香，「家屬現在想保護3個小朋友，再加上現在還要每天去加護病房照顧孩子的爸爸，心力交瘁也分身乏術，唯一的好消息是，勇敢的父親情況終於有好轉的跡象！」

陳姓禮儀師說，現在家屬最擔心的就是事情到最後不了了之，希望該起案件能夠曝光，並籲請社會大眾重視酒駕議題；此外，由於案發現場並未有監視器錄下關鍵畫面，因此也徵求監視器與目擊證人，盼能替受害者家屬討回公道。

▲車禍發生當下撞擊力道相當強大，自小客車車頭幾乎全毀。（圖／記者莊智勝翻攝）