排球比賽冠軍沒獎金只有肉粽　　熱粽盃嘉義市熱力開打

▲▼ 2019第七屆熱粽盃全國排球邀請賽開幕典禮，嘉義市長黃敏惠為參賽選手加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



由嘉義市體育運動總會舉辦的「2019第七屆熱粽盃全國排球邀請賽」每年端午節前夕舉辦，賽果獎品雖沒有高額獎金而是熱騰騰的熱粽，仍吸引多隊報名參加。賽事自6月7日至9日連續三天在嘉義市港坪風雨排球場熱鬧開打，參加的縣市從北到南共有台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、嘉義市等12縣市共900多位選手參賽。

嘉義市長黃敏惠親臨港坪風雨排球場參加開幕典禮為參賽選手加油打氣，勉勵大家展現運動家精神，以球會友、相互交流，並祝福選手們都能取得最佳成績，更歡迎大家趁此良機，好好享受嘉義市的美食、美景。





黃敏惠表示，排球運動在台灣屬於熱門球類活動，來自各地排球好手齊聚嘉義市，藉由運動彼此切磋球技外並藉此相互聯誼。賽事輸贏但不是我們最終目的，學習在比賽觀摩中擷長補短，發現對方的優點進而內化為自己的實力才是最大的收穫。





黃敏惠說，嘉義市積極推動運動生活化，期望大家踴躍參與並持續運動，實現「人人運動、處處運動、時時運動」的理想，相信在今天這麼晴朗的天氣中比賽，絕對會讓大家的球技更可以充分發揮，達到以球會友、相互交流的目標，也希望能藉著舉辦賽事激起民眾對排球的熱情，讓嘉義的喜愛排球人口倍增。

同時，歡迎各位參賽者在比賽之餘能到檜意森活村、北門車站、射日塔、蘭潭風景區、以及仁義潭畔的鳳凰花道等觀光景點逛逛，盡情品嘗本市雞肉飯、林聰明砂鍋魚頭、涼麵、涼肉丸等特色小吃，體驗嘉義市的人文風情，讓大家透過運動認識嘉義，進而愛上嘉義。



本活動賽制共分為「熱血男子組」、「熱血女子組」及「混血男女組」，是一場無差別比賽。男、女子組錄取4名，混合組錄取6名，其中，冠軍隊伍將可獲得熱粽20顆、熱粽造型獎盃及下屆參賽入場卷；亞軍可獲得熱粽12顆、熱粽造型獎盃及下屆參賽入場卷；季軍可獲得熱粽6顆、下屆參賽入場卷；第4-6名熱粽2顆。 希望透過賽事活動讓球員可以全家攜家帶眷一起來參加，達到全民運動的目的。