民調前3天禁宣傳？民進黨：錯誤訊息！廣宣禁止期仍可造勢及宣傳

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選民調將在10日至14日執行，近日網路上卻流傳一張製圖，內容指控前行政院長賴清德陣營在民調前三天宣傳、違反初選規定。對此，民進黨發言人周江杰出面澄清，「廣宣禁止期間仍可造勢及宣傳，勿以錯誤訊息混淆視聽，或據此攻擊任一方候選人」。

網路流傳製圖，內容是民進黨立委郭國人貼文相挺賴清德，不過貼文日期是7日下午五點，遭質疑違法民進黨初選規定「民調三天內禁止宣傳」之相關規定。

針對總統初選廣告宣傳禁止期間候選人仍持續進行造勢活動及社群宣傳引發質疑，民進黨發言人周江杰7日澄清，日前民調委員會已在民進黨官網發布「廣告宣傳禁止事項公告」，凡是公告中沒有提到的，就是可以從事的宣傳活動。

周江杰解釋「廣宣禁止期仍可造勢及宣傳」的相關項目，包含宣傳車、掃街拜票、發放文宣品、懸掛看板布條、於社群網站或通訊軟體(個人臉書、粉絲專頁、LINE@等)發布圖文或影音、針對特定對象發送簡訊或拜票(但向市話及手機之拜票僅限非民調執行時段)等。

周江杰強調，雙方候選人對於廣告宣傳禁止期間之規定都有清楚的認知，絕對不會明知故犯，期盼外界勿以錯誤訊息混淆視聽，或據此攻擊任一方候選人。

周江杰表示，若雙方陣營有任何意見，都可檢具資料佐證，向中央黨部提出檢舉，黨部針對這次初選提名的民調委員會，則將根據檢舉事項與內容，進行查證與討論，提出意見送中執會。

▼民進黨澄清民調前三日還是可宣傳，盼外界勿以錯誤訊息攻擊任一方候選人。（圖／翻攝自網路）