高雄旗津滿月趴又來要來了！　觀光局邀預計再次湧進5千人

▲滿月趴又要來了。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄滿月趴又要來了！今年3月時高雄旗津舉辦全台首創的「滿月趴Cijin Full Moon Party」，由於第一次舉辦滿月趴時，因為天氣不佳，人潮沒有預期的多，就連店家也抱怨生意冷清，還有人PO出人潮稀稀疏疏的影片，讓觀光局長潘恒旭還氣得在臉書上回擊，這次又將舉辦滿月趴，不僅邀來不少位知名DJ，甚至祭出線上報名免費參加和拿消費抵用券的好康，就是希望能吸引人潮趕緊進來。

▲今年3月旗津滿月趴現況。（圖／市府觀光局提供）

高雄市政府觀光局潘恒旭局長表示，6月15日將舉辦「旗津區滿月趴~舞動嘻哈」以電音為主題加入嘻哈元素，並規劃Battle時段廣邀喜愛街舞的朋友一同來挑戰，邀請國際Battle賽事指定的DJ Double P、有台灣火紅黑人之稱的DJ FAMOUS、台灣甜美DJ女神CANDICE以及加拿大DJ Kreamer、南臺灣DJ Haas等超強陣容，打造正向、青春的音樂派對。

而且這次還特別串聯旗后商圈發展協會、旗后觀光市場、旗津道沙灘酒店、旗津沙灘吧等，提供好康優惠，導客進入商圈消費，提昇觀光收益。即日起開放線上報名，登記可獲得免費入場資格，活動當日前1000名入場者還可獲得「消費抵用券」以及「贈飲券」。

▲滿月趴又要來了。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但因為滿月趴第一次舉行時，天氣不佳，不少網友在臉書上貼出影片，指出人潮稀稀疏疏，還有外圍攤販更說，人潮沒進來，雖然觀光局當時澄清，滿月趴分為「網路報名」和「現場報名」，網路報名是免費，不過如果要現場報名，必須要進到會場內消費，才會有發生店家覺得「生意冷清」的現象，當初觀光局預估參加人數約3千人左右，但當天現場湧進5千人，但這些負面評論，卻引起觀光局長潘恒旭不滿，在臉書上反嗆，這次滿月趴6日開始報名，觀光局預估能再次湧進5千人。