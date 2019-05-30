苦苓開金庸講座　潘恒旭酸：「華山論ㄐ一ㄢˋ」污染一代大師

▲潘恒旭在臉書發文，這次直接要跟苦苓「直球對決」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

知名作家苦苓即將在5月24日舉辦售票講座《金庸武俠華山論劍》，不過這卻讓高雄市政府觀光局長潘恒旭抓到機會，好好在自己臉書酸了一下，不但批評「污染了我們的金庸以外」、還寫了「華山論ㄐ一ㄢˋ」，甚至在接受採訪時，還直接開砲「有詐騙嫌疑」。

潘恒旭在自己臉書發文，這篇文章根本就是衝著苦苓來，因為發文還附了一張苦苓的《金庸武俠華山論劍》講座宣傳照片，照片當中不但有苦苓的照片，還有講座的時間以及愛情預售票價，不過潘恒旭直接在照片當中發文有四個tag，分別是「污染了我們的金庸」、「好苦啊」、「華山論ㄐ一ㄢˋ」以及「苦苓金庸愛情是瞎毀？」

▲潘恒旭在臉書發文，這次直接要跟苦苓「直球對決」 。（圖／記者吳奕靖攝）

對於這篇發文《ETtoday新聞雲》記者詢問潘恒旭，潘恒旭表示過去苦苓根本沒有參與過金庸任何活動，現在突然跑出來一個苦苓金庸的愛情套票，讓自己覺得「第一個我覺得突兀，第二我覺得金庸武俠小說的愛情領域不是苦苓，這種酸言酸語就能詮釋的，所以有詐騙的嫌疑」。

記者追問潘恒旭說：「如果由苦苓講金庸，你覺得咧」？潘恒旭回答：「我覺得廣大的金庸迷，應該都會覺得這是一種污染」。其實這一篇發文明顯就是直接衝著苦苓而來，擺明應該就是要替韓國瑜出氣，因為苦苓過去對於韓國瑜的言論一直頗有酸文味道。

就在29日的時候，苦苓就寫了一封情書，表示要送給已經鬆口要選總統的高雄市長韓國瑜鬆口要選總統，甚至請臉書的朋友用一句成語，形容他自己寫下「宇宙最感人的情書」，網友回應：「天若有情，天南地北！天若無情，我待高雄！」「吃碗內看碗外」、「高雄發大財」...。最後是「只有宇宙好，地球才會更好」這句勝出。所以30日潘恒旭發文批評苦苓，應該算是「另類回應」苦苓情書。

▲苦苓／國民黨宮鬥大戲 郭台銘韓國瑜誰勝出？。（示意圖／ETtoday資料照）