貼「花媽熱氣球」批前朝最馬屁！　潘恒旭點名「靠北三人組」

▲高雄市觀光局長潘恒旭。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後出現不少「造神」風波，包含之前使用全中運選手飲用水，印上韓國瑜Q版人偶，引來批評，現在就連摩天輪獎狀也惹來民進黨議會黨團，開記者會痛批高雄市政府根本是「教壞囝仔大小」、「真的很會拍馬屁」，對此觀光局長潘恒旭，就在臉書貼出陳菊時代的花媽人偶和熱氣球，認為「這些人才是真正的雙重標準和拍馬屁」。

高雄市政府教育局公布2019年市長獎狀，上頭有印製摩天輪的樣式，惹來民進黨團批多數的人都會認為是「摩鐵摩天輪」，如果是摩天摩天輪的話就根本是「教壞囝仔大小」，「真的很會拍馬屁」！

對此，觀光局長潘恒旭先在臉書上開第一槍，他貼出不少張陳菊時代的照片，包含花媽人偶、花媽紅包袋、甚至連花媽熱氣球都有，讓潘恒旭直呼「#高雄史上最大的拍馬屁是這個才對吧！#歷史可以遺忘#記憶不能健忘」。

▲高市觀光局長潘恒旭砲火猛烈。（圖／記者吳奕靖攝）

對此《ETtoday新聞雲》獨家採訪到潘恒旭，他替教育局長喊冤「表示摩天輪設計很好看，人要往高處看，視野要更高，人生就像摩天輪，並沒有拍馬屁的影射，他們竟然能看出這樣的意圖，表示他們已前就用這樣的心態」。潘恒旭不改強烈火力表示「前朝造神和偶像肖像是最嚴重的，從過年紅包、捷運站看板、還有要花二、三十萬的熱氣球，他們才是真正的雙重標準和拍馬屁」。

潘恒旭說「有些前朝官員和後來轉議員的都知道有這樣的狀況，但改朝換代後變本加厲質疑現任市府，我覺得他們視而不見，昧著良心在睜眼說瞎話」。

至於記者追問關於「打韓小組」成員有誰，潘恒旭說他不確定有無打韓小組，但有所謂「靠北三人組」，點名前高市行政暨國際處長陳瓊華、前文化局長尹立、前觀光局長曾姿雯，指出他們很愛發臉書唱衰批評，甚至猛酸曾姿雯寫的都是廢文，沒人關注他臉書，拜託大家多多關注。