慧眼看天下／領袖面對面　黃寶慧專訪郭台銘的總統之路

新聞節目中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘自從宣布投入國民黨總統初選後，一夕之間變成政治界的火線人物，為了力拼出線，全省走透透，幾回下鄉和當地鄉親搏感情，所到之處都被大批郭粉包圍，「接地氣」策略奏效。而根據ETtoday新聞雲最新民調，在國民黨角逐者中，郭台銘的支持度達28.9%，已經超越高雄市長韓國瑜的25.9%，若是在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度上，郭台銘更以超過15%的幅度，大步超越對手，其中包括蔡英文總統和台北市長柯文哲，聲勢明顯逐漸攀升。

慧眼看天下第56集，特別邀請到鴻海集團董事長郭台銘，接受主持人黃寶慧專訪，堪稱是台灣唯一可以直通白宮，和美國總統川普面對面會談的企業領袖，將親自闡述他投入2020大選的心路歷程和從政理念，以及如何帶領台灣面對未來在國際、經濟上的各種挑戰。

▼郭台銘接受主持人黃寶慧專訪。（圖／記者林敬旻攝）





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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。