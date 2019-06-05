美將對科技巨擘展開調查　庫克：贊成，但蘋果沒有壟斷

▲蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

美國眾議院司法委員會近日宣布將對科技巨擘展開一連串調查，對此，蘋果執行長庫克向外媒表示，他對於調查持贊成態度，但強調蘋果並沒有壟斷。

綜合外電報導，美國眾議院司法委員會近日宣布將對科技巨擘展開一連串調查，這與先前司法部調查Google和聯邦貿易委員會調查亞馬遜有相當程度的關聯。庫克周二接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，「隨著公司規模逐漸擴大，我認為審查是公平的，但若是以任何一種判斷『壟斷』的標準，我想任何人都不會認為蘋果是壟斷的。」

他解釋，蘋果設備的市佔率在市場上是適度的，以全球熱銷的iPhone為例，其實在美國智慧型手機市場的市佔不到40％，電腦市場的市佔甚至更小。

近年要求對科技巨擘調查的聲音愈來愈大，美國總統川普過去就曾指控社群媒體公司與Google在網路商壓制保守派的聲音，因此要對這些公司進行嚴格審查。他也曾批評亞馬遜，主要是因為該公司創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）擁有華盛頓郵報，該報長期批評川普政府，這讓川普相當不開心。

目前美國國會已經舉行有關於科技巨擘的聽證會，共和黨及民主黨的議員皆對有可能對科技巨擘展開的調查持樂觀態度。