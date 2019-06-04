新竹逆子20刀弒父！塞後車廂棄屍「露出一截手臂」　鄰驚悚直擊嚇報警

▲弒父的胡男見到員警旋即調頭逃逸，但最後仍被警方壓制逮捕。（圖／讀者提供）

社會中心／綜合報導

新竹市3日爆發一起逆倫弒父悲劇，39歲的胡姓男子31日晚間因故與65歲的父親爆發激烈口角，隨後竟狠砍父親20餘刀，在伴屍3天後，再前往溪洲橋下棄屍，但過程中卻被鄰居目擊「後車廂露出一截手臂」，嚇得急忙報警，整起案件因此曝光。警方深入調查後，將胡男依殺害直系血親尊親屬罪送辦，檢方訊後聲請羈押，但胡男至今仍不願透露動機及犯案經過，讓整起血案更顯撲朔迷離。

警方調查，死者胡父相當熱衷於地方事務，還曾擔任第16、17、18屆里長，雖後來爭取連任失敗，但當地民眾仍以「老里長」相稱；而胡父的家庭狀況較為複雜，與妻結褵後育有2子，但其中么兒卻因故死亡，多年前夫妻離異後，與長子胡男共同生活。

▲胡父（左3）曾當選3屆里長，雖後競選連任失利，但當地民眾仍稱其為「老里長」。（圖／記者陳凱力翻攝）

據鄰居描述，胡男平日狀況很多、脾氣古怪且前科累累，先前曾因毒品、家暴等案件入獄，1月底才獲釋返家，但仍然惡習不改，每每與父親爭吵後就會動手動腳、家暴胡父，過去還曾將爸爸打到骨折，當時胡父還曾到鄰居家中躲避，哀怨泣訴「這樣遲早會出事，不是兒子死，就是我死」，沒想到竟一語成讖，真被兒子連揮20多刀狠心殺害。

鄰居供稱，在知道胡男有家暴傾向後，平日都會多加注意胡家狀況，5月31日還聽到胡家傳來父子倆的爭吵聲，隨後就再未見胡父身影；3日下午4時許，鄰居步出家門時，赫見胡男將轎車停放在門口，正在搬運東西，當時還好奇駐足觀看，沒想到卻見後車廂露出一截手臂，嚇得急忙報警，整起命案因此曝光。

▲警方到胡家搜查，還在地面發現一灘血跡。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方獲報後立即趕往胡家，但當時胡男已不見蹤影，且地面還留有一灘血跡，待傍晚胡男駕車返家，見到大批員警立即掉頭逃逸，警方見狀後立即出動65名警力展開圍捕，最後在竹光路將其攔獲，一開車門旋即聞到濃濃屍臭，後車箱雖未見屍體，但仍驗到屍水及部分毛髮。

由於胡男到案後對於案情、動機三緘其口，警方推斷，胡父應是在31日激烈爭吵後遭而殺害，在胡男伴屍3天後才驅車將他載往溪州橋棄屍；檢警漏夜相驗胡父遺體，發現胸部、腹部皆有20多處砍刺傷，幾乎已經被砍到血肉模糊，其中多處傷口集中在腹部，研判胡男應是拿水果刀等利刃行凶。

警方指出，胡男到案後面對警方訊問均保持沉默，僅開口坦承自己確實殺死父親，對於其他問題、案情細節皆拒絕回答，目前詳細案情仍需深入釐清；警方稍早已將胡男依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送地檢署，在檢方下午複訊後聲押。

▲弒父胡男訊後已遭檢警聲押。（圖／記者陳凱力攝）